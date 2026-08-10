Si muove la città. O meglio, il calciomercato, perché il Bologna potrebbe aver trovato la destinazione perfetta per Benja Dominguez. L’esterno argentino, come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, avrebbe un accordo per andare in prestito al Sassuolo. L’operazione include un diritto di riscatto pari a 10 milioni e un contratto fino al 2031 in caso di permanenza.

Calciomercato Bologna, Dominguez verso il Sassuolo

Trattenuto da Italiano a gennaio, Benja non ha mai avuto reali possibilità di impattare come titolare. Le sue giocate di tecnica sopraffina, i dribbling e quegli scatti volenterosi avevano convinto il mister a fidarsi della sua crescita. Eppure la chance non è mai realmente arrivata: dove prima c’era Ndoye sono arrivati Cambiaghi e Rowe, occludendo la via per la gloria al Nene.

Tedesco, dal canto suo, lo ha incluso in ritiro, dandogli una chance sulla fascia opposta. Con Orso esterno e Berna trequartista sembrava che l’ex Gimnasia potesse scalare le gerarchie e giocare di più. L’accordo delle ultime ore, però, ci fa capire che le sue possibilità erano minori. E che sul mercato, forse, ci sarà margine di investimento.

Le possibilità di Benja

Abbiamo visto l’argentino giocare sia come ala sia come trequartista. Il Sassuolo al centro avrebbe Volpato che, dopo lo scandalo, è tornato ad allenarsi in neroverde. Sugli esterni, invece, ci sono Berardi a destra e Laurienté a sinistra, ma è irragionevole pensare che possano giocare trentotto partite.

Restando in Emilia, pur cambiando sponda, Dominguez passerà da essere la terza opzione a immediata riserva, prospettiva interessante che potrebbe regalargli molte più presenze ed esperienza. Poi, a giugno si vedrà se sarà un addio o un arrivederci ma, per la sua carriera, la destinazione è sicuramente corretta.

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