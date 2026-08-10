Calciomercato Bologna: Piccoli subito e un difensore all’orizzonte

Che le amichevoli non abbiano lasciato gli effetti sperati è cosa nota. Ciò che preoccupa l’allenatore sono i troppi gol subiti, 4 in entrambe le sfide con Arminia Bielefeld e Pisa, e i pochi gol segnati, escludendo la doppia ‘abbuffata’ con il Cambuur. È pur vero che i test probanti scelti da Tedesco hanno visto il Bologna affrontare squadre che fossero più avanti nella preparazione rispetto alla sua. Il punto interrogativo rimane sul calciomercato: la questione dirimente riguarda le uscite di Dallinga e Lucumì.

Il dubbio sulle reti però, è qualcosa di vivo: ne parla Matteo Dalla Vite nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il modulo declinato al 4-3-3 ha fatto intravedere le ottime potenzialità che si celano all’interno del sistema di gioco. Il gran lavoro svolto da Bernardeschi in questa fase, è ciò che dovrà garantire Ferguson tra meno di due settimane. Servire palloni di qualità a Rowe e Orsolini, muoversi in verticale e accompagnare l’azione non pestandosi i piedi con Dovbyk.

Calciomercato Bologna, Piccoli entro 48 ore sotto le Due Torri?

Seguendo il ragionamento di Matteo Dalla Vite, il Bologna lavora con la Fiorentina per un prestito con obbligo di riscatto condizionato (la qualificazione ad una coppa europea potrebbe determinarne l’acquisto) per l’arrivo di Roberto Piccoli. Con Dallinga in uscita direzione Bundesliga e mentre Dovbyk lavora per migliorare la propria condizione fisica, il Bologna dovrà necessariamente farsi trovare pronto all’inizio del campionato. I rossoblù non supereranno i 18 milioni di offerta (la Fiorentina ne chiede 20) e vorrebbero chiudere l’operazione entro questi primi due giorni della settimana. In caso di mancato accordo si virerà su un altro obiettivo.

In difesa, continua a tenere banco la questione legata a Lucumì. La sua uscita darà il via libera ad un nuovo arrivo: Cabal rimane un obiettivo sensibile del calciomercato rossoblù e in ogni caso, trattasi di un’operazione disgiunta rispetto al possibile accordo tra la Juventus e Lucumì.

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