Calciomercato Bologna – Fabbian non si muove, Dominguez pende da Bernardeschi

Il mercato chiama, ma il Bologna attende: nessun movimento, non prima della gara contro il Como. Questa la prima reazione degli uomini rossoblù alla luce della sconfitta con l’Atalanta, volenterosi di dare un segnale allo Stadio Sinigaglia nello scontro diretto che ha il sapore di ultima chiamata per l’Europa. Ciò non significa che il Bologna non si muoverà sul mercato, ma che, prima di farlo, deve ritrovare compattezza. Nel frattempo sono diversi i fronti monitorati dalla coppia Sartori-Di Vaio.

Calciomercato Bologna – Fabbian rimane a Casteldebole (per ora)

Il primo vero botta e risposta di mercato c’è già stato: la Lazio offre 12 milioni per Giovanni Fabbian, ma il Bologna rispedisce l’offerta al mittente e lo schiera titolare contro l’Atalanta. Nel frattempo, il club della capitale ha acquistato Taylor e tratta per Toth, il 2005 ungherese del Ferencvaros e Baldanzi della Roma. Tra le idee del Bologna, invece, c’è Fazzini, ma non ci sarà posto per lui senza l’uscita di Fabbian.

Dominguez si muoverà solo su segnale di Bernardeschi

Nuovi sviluppi anche per Benjamin Dominguez. Gli agenti dell’argentino sono in contatto con River Plate, Talleres, Lione e Fiorentina, ma il giocatore non si muoverà da Bologna, non prima di aver compreso quale piega prenderà il percorso di recupero di Federico Bernardeschi. Il 10 rossoblù ha iniziato il lavoro differenziato appena due giorni fa e davanti a sé ha ancora un mese di stop: se a fine mese dovessero essere prossimo al rientro, allora la cessione di Dominguez potrebbe prendere forma. Da affiancare al ritorno di Bernardeschi, il Bologna pensa a qualche giovane di prospettiva: Bodgan Kostic del Partizan Belgrado (18) e Osorio del Midtjyland (21).

Calciomercato Bologna – Il mercato in entrata: i nomi

Sfuma il polacco Oskar Pietuszewski (17): il giovanissimo talento è volato al Porto per ben 10 milioni più bonus. E mentre l’agente di Jhon Lucumi monitora il mercato di Premier League, il Bologna prende in considerazione solo l’uscita di Nicolò Casale. Piacciono Freytes del Fluminense e David Ricardo del Botafogo, che ha respinto la prima richiesta del Torino. Primi contatti ufficiali, invece, tra Sartori e Samuele Angori: una pista percorribile in ottica del mercato estivo in caso di addio di Lykogiannis.

