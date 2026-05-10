Calciomercato Bologna, i rossoblù salutano Fabbian: ecco quanto incassano

Il pomeriggio di Serie A ha consegnato una lotta salvezza più aperta che mai grazie alla vittoria della Cremonese sul Pisa. Ma ha chiuso definitivamente anche la corsa della Fiorentina che è riuscita a confermarsi nel massimo torneo, nonostante le difficoltà.

Problemi, quelli dei viola che la società aveva provato a risolvere con il mercato invernale dove aveva prelevato diversi calciatori perlopiù in prestito con la possibilità o l’obbligo di riscattarli. Un affare per il Bologna che aveva potuto salutare Giovanni Fabbian, desideroso di lasciare il Bologna nel calciomercato di gennaio per fare una nuova esperienza altrove.

La situazione di Fabbian a Bologna

Giovanni Fabbian si è rivelato un ottimo affare per il Bologna nello scorso calciomercato. Il centrocampista, dopo la prima stagione, nel successivo anno e mezzo con Vincenzo Italiano ha fatto molta fatica a entrare nei nuovi schemi rossoblù.

Troppo centrocampista per giocare tra le linee, troppo offensivo per giocare in mediana. Superata la questione del riacquisto da parte dell’Inter, per i rossoblù è stato facile e immediato portare a casa un’ottima cessione con plusvalenza per il centrocampista di Camposampiero.

L’operazione con la Fiorentina e l’incasso del Bologna

Fabbian è passato alla Fiorentina nel calciomercato invernale in prestito con opzione di riscatto, che sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza. Permanenza in Serie A certificata dal pareggio contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Il riscatto fissato a circa 14 milioni euro è dunque diventato effettivo oggi garantendo al Bologna una maxi plusvalenza, importantissima per sistemare un bilancio senza coppe. Ma soprattutto chiudendo un’operazione molto remunerativa per un giocatore di riserva.

Il centrocampista veneto, infatti, aveva firmato un triennale al suo arrivo e il costo del suo acquisto era stato ammortato per oltre due terzi. La plusvalenza dunque dovrebbe aggirarsi intro ai 12 milioni di euro totali.

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