Calciomercato Bologna – Guiu profilo interessante, ma la strada è tortuosa per lo spagnolo

Il calciomercato del Bologna negli ultimi giorni si è acceso, e non poco. Sia per la cessione di Santiago Castro e, oggi, quella di Federico Ravaglia, ma soprattutto in entrata per gli arrivi di Mikel Amondarain e Artem Dovbyk. In casa Rossoblù c’è anche un capitolo difesa che è al centro delle discussioni, ma comunque il reparto avanzato continua ad avere il suo focus dedicato. Tra gli ultimi nomi usciti attorno ai Felsinei c’è quello di Marc Guiu, giovane attaccante del Chelsea: un profilo che sicuramente piace, ma per la quale i fattori sono davvero tanti per ipotizzare un arrivo, almeno nel breve.

Calciomercato Bologna – Per Guiu si parte da Dallinga, ma…

È l’ultimo nome che ha acceso i riflettori del calciomercato del Bologna: Marc Guiu, prima punta classe 2006 in forza al Chelsea e scuola Barcellona. Non uno qualunque, ecco. E il Bologna a lui non può non essere interessato: Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno dimostrato in più occasioni, e anche quest’anno, di avere predisposizione per gli investimenti a lungo termine. E Guiu, oltre che per caratura, potrebbe rientrare in questa categoria.

La notizia è stata lanciata da Vincenzo Di Schiavi sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, collegata con un filo diretto ad un altra operazione eventuale che permetterebbe, a livello numerico, un suo eventuale arrivo: la partenza di Thijs Dallinga. Un attaccante sui cui pendono valutazioni già da tempo, ma per il quale non sono arrivate richieste concrete, almeno finora. Una sua eventuale uscita, proprio come menzionato da Di Schiavi, sicuramente aprirebbe uno spiraglio più concreto, ma non sarebbe l’unico fattore determinante.

Costi, concorrenza e il Chelsea

Per vedere, o ipotizzare più concretamente, un accostamento in questo calciomercato tra il Bologna e Marc Guiu ci devono essere una serie di incastri ulteriori e non semplici. Il primo sono i costi: Guiu è arrivato al Chelsea nell’estate del 2024 per una cifra intorno ai 6 milioni di euro dal Barcellona. Dopo una prima buona stagione, la scorsa passata tra Sunderland e Blues non è stata esaltante: il club di Londra, però, non prende in considerazione offerte al di sotto dei 12/15 milioni di euro, sempre come menzionato dalla Gazzetta.

Attorno al nome di Guiu, però, non ci sarebbe solo il Bologna: negli scorsi giorni, tra Spagna e Inghilterra, sono emersi rumors su come, in fila per l’attaccante classe 2006, ci siano anche Siviglia e Fulham. Il Chelsea, dal suo canto, è assolutamente disposto a far partire l’attaccante, che attualmente non è con la squadra nel tour precampionato, ma al vaglio dei Blues le proposte di un acquisto a titolo definitivo o con obbligo avranno un peso maggiore. Vedremo quindi nei prossimi giorni come si svilupperà la situazione, tenendo conto del fatto che il Bologna, però, come prima mossa deve piazzare Dallinga.

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