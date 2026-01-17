Come spiegato qui, al Bologna resta da sistemare la situazione a centrocampo. E non è un caso che, a metà gennaio, inizino a emergere nomi coerenti con le esigenze attuali della rosa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i rossoblù si sono informati sulla situazione di Matteo Prati, centrocampista del Cagliari. Sul classe 2003 ci sono anche Torino e Genoa, ma il Bologna sembra l’osservatore speciale. Ecco perché.

Calciomercato Bologna – un’esigenza tecnica diventata priorità

Italiano e la dirigenza sanno che il reparto su cui intervenire è la mediana. Tra lista Uefa bloccata, la richiesta di cessione di Sulemana e un calendario che tra Europa e campionato non concede pause, serve un innesto che garantisca flessibilità. Prati risponde a questa esigenza le esigenze.

Centrocampista duttile, capace di adattarsi a più interpretazioni del ruolo, Prati è uno di quei profili in grado di portare equilibrio. Sa stare dentro la partita, leggere le situazioni e accompagnare l’azione. Qualità che, in un Bologna dovrà – per forza di cose –gestire energie e rotazioni, diventano fondamentali.

Matteo Prati, un profilo in linea con il progetto Bologna

C’è poi un aspetto identitario che non va sottovalutato. Matteo Prati è di Ravenna, romagnolo, cresciuto calcisticamente nella SPAL. Un percorso lineare, senza scorciatoie, che si sposa bene con il tipo di progetto costruito a Casteldebole negli ultimi anni: giovani pronti, affamati, da valorizzare dentro un sistema che li valorizza.

Idee chiare

Il Cagliari lo considera un patrimonio e difficilmente aprirà a formule semplici, ma gennaio è il mese degli incastri. Molto dipenderà dalle eventuali uscite del Bologna e dalla volontà di non scoprirsi prima degli impegni europei contro Celtic e Maccabi. La linea è quella della prudenza: prima l’equilibrio della rosa, poi le occasioni.

L’interesse per Prati va quindi letto come una dichiarazione di intenti: il Bologna è alla ricerca del suo centrocampista, quello giusto. E il nome di Matteo Prati, oggi, è tutt’altro che casuale.

