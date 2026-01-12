Calciomercato Bologna, il Sunderland ci riprova per Lucumí: la situazione

Saranno giorni di fuoco quelli di questa seconda metà del mese di gennaio. Come spesso accade, le società si muovono nella parte finale delle finestre trasferimenti per forzare la mano. È il caso del Sunderland che riproverà a chiedere al Bologna Jhon Lucumí in questo calciomercato invernale.

Come noto, il colombiano rossoblù era in scadenza di contratto al termine di questa annata, ma il club ha prolungato unilateralmente il suo contratto fino al 2027 per trattenerlo e avere più potere di contrattazione. Un ulteriore rinnovo è sempre sul tavolo, ma la situazione è bloccata.

Il Sunderland alla carica in estate

Nell’ultima parte della finestra di calciomercato estiva, il Bologna si era ritrovato a resistere all’offerta del Sunderland per Lucumí. I rossoblù avevano detto no a quasi 30 milioni, mentre l’agente del calciatore Rondanini chiedeva pubblicamente la cessione.

Il calciatore si era poi dovuto arrendere alla volontà del club felsineo, nonostante la golosa offerta da 3 milioni netti d’ingaggio. Una situazione che aveva infastidito non poco il Bologna che aveva già ceduto Beukema e che non aveva invece ricevuto avance per Lucumí quando invece era “a disposizione” del mercato con la clausola rescissoria da 25 milioni valida fino a metà luglio circa.

Ritorno di fiamma?

Come già ipotizzato, la formazione appena tornata in Premier League non si arrenderà. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Sunderland tornerà alla carica in questo calciomercato invernale per acquistare Lucumí dal Bologna.

I Black Cats sarebbero infatti pronti a ripresentare una grossa offerta al Bologna che toccherebbe i 30 milioni questa volta. Per il difensore centrale, invece, resta valida la proposta pluriennale di un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione.

Muro Bologna per Lucumí

Difficile comunque pensare che il Bologna possa effettivamente “arrendersi” a questa cessione. Nei giorni scorsi, Vincenzo Italiano aveva ribadito a chiare lettere che Jhon non si sarebbe mosso fino a fine stagione. Motivo per cui sembra davvero difficile che la parola del tecnico venga contraddetta dalla società.

Ogni discorso per la cessione del centrale sudamericano sarà rinviato giocoforza all’estate 2026, vista la reticenza nel firmare il rinnovo con i rossoblù.

