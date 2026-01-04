Calciomercato Bologna – Interesse a centrocampo per Acuña e Miretti

È iniziata da pochi giorni la sessione invernale di calciomercato e i tifosi rossoblù sono in attesa dei primi colpi del Bologna. Il club rossoblù ha ben chiaro il meccanismo con cui procedere. L’idea infatti, è quella di non infoltire una rosa già considerata profonda a sufficienza, quindi l’entrata di un nuovo giocatore sarà legata all’uscita di un altro.

Calciomercato Bologna – Fabbian corteggiato dalla Lazio

Il primo ad essere osservazione è Giovanni Fabbian. Il classe 2003 è corteggiato dalla Lazio si Sarri che già la scorsa stagione lo aveva nel mirino. Il club felsineo, che finora aveva spento le sirene di mercato per il centrocampista, ha aperto al dialogo con il club biancoceleste, ma non procederà oltre finché prima non avrà trovato un degno sostituto.

Vincenzo Italiano non vorrebbe privarsi di Fabbian di cui apprezza le qualità, ma il giocatore potrebbe chiedere la cessione di fronte alla possibilità di trovare una collocazione naturale nel ruolo di mezzala nella squadra di Sarri e di giocare con più continuità. Determinante sarà quindi la volontà del giocatore per cui il Bologna potrebbe fare una valutazione da circa 15 milioni.

In caso di addio di Fabbian, il Bologna monitora Acuña, Miretti e Sahabo

Il club rossoblù inizia quindi a pensare su come eventualmente sostituire Fabbian. Vincenzo Italiano sta meditando di cambiare modulo, optando per un Bologna a due punte, di cui Odgaard è il trequartista titolare, con Ferguson che potrebbe avanzare verso la porta come in tempo pre-infortunio al crociato.

I primi nomi sul tavolo del Bologna sono Valentino Acuña e Fabio Miretti. Acuña, argentino classe 2006 è un giocatore del Newell’s Old Boys e della nazionale Under 20 argentina. È un calciatore duttile impiegato sia da regista che da trequartista.

Miretti invece è seguito anche dalla Lazio in questa sessione di calciomercato, tuttavia Spalletti sembra intenzionato a volerlo ancora in bianconero. Interesse del club rossoblù anche per Hakim Sahabo, classe 2004 del club belga Standard Liegi in scadenza di contratto.

