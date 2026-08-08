Lezioni di Tedesco – S.F.R. (Solo risultato finale)

Bologna-Pisa, giocata nel fornetto delle ore 17 che era diventato il Niccolò Galli, sembrava non poter offrire nessun risultato in corso d’opera. Il perchè è presto spiegato: ne televisione, ne radio, ne carta stampata erano ammesse a Casteldebole, per un principio anche giusto: voler proteggere gli schemi e le trame del nuovo Bologna. E’ anche vero che il Pisa, retrocessa in B nella stagione appena conclusa, non doveva essere uno scoglio insormontabile, eppure…

In realtà, almeno per il solo risultato, ci veniva incontro Sofascore, che, impietosamente, ci ragguagliava sull’andamento del match, a 16 giorni dall’inizio del campionato.

Il risultato non conta niente, ma…il primo tempo

Nel momento in cui ci siamo collegati (alla fine del primo tempo), eravamo già sotto di due gol. Un “temporale neroazzurro”, caduto sul campo bruciato dal sole di Casteldebole, aveva permesso a Canestrelli e, poi, a Marras di portare la squadra toscana sul doppio vantaggio. Di Canestrelli conoscevamo le gesta “normali” come difensore, ma su Tommaso Marras, 2004, eravamo all’oscuro più totale. Ed è a questo punto che il sito del Pisa ci viene in aiuto, raccontandoci il poco che questo ragazzo fin qui aveva fatto nella sua pur brevissima carriera. Del ragazzo si racconta che l’ultimo anno aveva giocato a Mantova (finito poi 9° in serie B), dove aveva disputato 30 partite da attaccante esterno, con 7 gol e due assist. Un giovane di belle speranze che sta provando a dire la sua.

Nel secondo tempo, invece…

La musica non cambia: altri due gol del Pisa (Vural al 47′ e ancora Marras al 74′, su rigore), mitigati al 67′ dal gol di Dallinga.

Poi dopo il 74′ le cose si sono oggettivamente calmate: la stanchezza ( i cambi ve li mettiamo sotto, fonte BFC 1909 ) e il caldo l’hanno fatta da padrone. Supponiamo.

Un 1 a 4 che vorremmo potervi spiegare, ma, purtroppo, non siamo in grado e andiamo, forse sbagliando, solo di supposizioni. Il sito di Sofascore ci ha aiutato a raccontare, col video, un semplice risultato, quello finale, una batosta abbastanza rotonda e, soprattutto, in casa. Sabato si va a Brighton: i padroni di casa oggi hanno sconfitto la Roma di Gasperini per 3 a 0, per Vostra giusta informazione.

E allora Sempre Forza Bologna e….auguri, ne abbiamo bisogno

Bologna-Pisa 1 a 4 (risultato finale)

Bologna: Skorupski (76′ Pessina), Zortea (76′ Vitik), Helland (76′ El Azzouzi), Ilic (76′ De Silvestri), Miranda (76′ Alhassane), Moro (52′ Libra, 76′ Odgaard), Ferguson (52′ Amondarain), Bernardeschi (76′ Pobega), Dominguez (76′ Rowe), Dallinga (76′ Dovbyk), Cambiaghi (76′ Orsolini). A disposizione: Happonen, Holm. Allenatore: Tedesco.

Pisa: Semper, Zanon, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Leone, Piccinini, Vural, Tramoni, Meister, Marras. A disposizione: Vukovic, Loria, Primasso, Sapola, Bozhinov, Calabresi, Conti, Kandje, Esteves, Loyola, Frosali, Maucci, Moreo, Buffon, Rao, Ferrah. Allenatore: Bianco.

Arbitro: Zoppi (sez. di Firenze).

Marcatori: 23′ Canestrelli (P), 41′ Marras (P), 47′ Vural (P), 67′ rig. Dallinga (B), 75′ Marras (P)

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