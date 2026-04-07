Calciomercato Bologna, Italiano non molla la coppia Miranda-Joao Mario: Sartori e Di Vaio a lavoro

Se molti storcono il naso a sentire lo stile di gioco di Vincenzo Italiano comparato a quello di Gian Piero Gasperini (semmai, quello del primo è un’evoluzione del secondo), non possono che ammettere alcuni punti di contatto. E uno di questi si è evidenziato nell’ultima gara del Bologna allo Zini: assist di Miranda, gol di Joao Mario. L’asse tra esterni che ha fatto le fortune di Gasperini ai tempi dell’Atalanta con il duo Gosens-Hateboer e sta cercando di imprimere anche alla Roma.

E il gol del portoghese non si tratta di una casualità, ma una giocata consolidata grazie all’ottima tecnica dei due terzini. D’altronde, senza una certa dose di qualità, quel gol non poteva essere realizzato. A questo punto, non rimane che fare una cosa: Per non vanificare quanto fatto finora, la società dovrà fare di tutto per trattenere entrambi sotto le Due Torri anche nella prossima stagione.

Calciomercato Bologna: Miranda vicinissimo al rinnovo, Joao Mario meno

Una storia nata quasi per caso, quella tra Joao Mario e il Bologna. Lo scambio con Holm non è stato ben accolto da tutta la tifoseria rossoblù, considerando il valore dimostrato dallo svedese nell’ultimo anno e i numeri raccolti dal portoghese nella sua esperienza alla Juventus. La speranza era che tornasse sui ritmi dei tempi del Porto, rivitalizzato da uno stile di gioco che rientrasse di più nelle sue corde. E i risultati non si sono fatti attendere: 2 gol in 9 presenze complessive che gli hanno fatto guadagnare la fiducia di Italiano.

Tuttavia, se Miranda è ormai prossimo al rinnovo del suo contratto, la situazione di Joao Mario è un po’ diversa. Come riportato da Massimo Vitali nell’edizione odierna del Resto del Carlino, per quest’ultimo ci sono tre opportunità: rinnovo del prestito con il Bologna, ritorno alla Juventus o cessione in un club portoghese. La speranza di tutti a Bologna è che si riesca a trovare un accordo per la sua permanenza, ma la sensazione è che ciò possa accadere soltanto nel caso in cui la società bianconera accetti di continuare a sostenere parte dell’ingaggio. Nulla di impossibile per l’altra asse fondamentale in casa Bologna: quella composta da Giovanni Sartori e Marco Di Vaio.

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