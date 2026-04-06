Calciomercato Bologna, João Mario sempre più convincente: la situazione con la Juventus

João Mario ha aperto le marcature e indirizzato la gara contro la Cremonese nel giorno di Pasqua, una vera resurrezione quella del lusitano, arrivato a Bologna nel calciomercato di gennaio. I rossoblù si stanno convincendo che il terzino debba essere confermato in rosa.

Il club vorrebbe confermare in vista della prossima annata il giocatore di proprietà della Juventus che, per ora, dovrebbe rientrare in bianconero a fine stagione. Le soluzioni sono diverse, alcune più remote, altre più facili. In generale, però, l’ostacolo più grande resta l’ingaggio che il calciatore percepisce dalla Vecchia Signora.

Rinnovo del prestito o nuova contrattazione?

Il Bologna avrebbe il desiderio di sedersi presto al tavolo delle contrattazioni nel prossimo calciomercato estivo per provare a trattenere João Mario. Il club bianconero, dal canto suo, è intenzionato a salutare il lusitano ma alle sue condizioni.

Difficile, dunque, un rinnovo del prestito dell’ex Porto al Bologna e di Emil Holm alla Juve. Soprattutto perché lo scandinavo non si è ancora distinto in bianconero e sta rientrando solo ora un infortunio durato oltre un mese e mezzo.

Ostacolo cartellino e ingaggio

L’altro grande problema è la volontà della Juventus. Il club torinese vorrebbe cedere definitivamente João Mario nella prossima finestra di calciomercato, ma per il Bologna l’operazione non sarebbe sostenibile.

Il cartellino del calciatore ex Porto costa almeno 9,6 milioni di euro e il suo ingaggio da quasi 2 milioni lordi sono due ostacoli non da poco. L’idea rossoblù sarebbe quella di offrire un prestito con diritto di riscatto, con la possibilità che diventi obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Tra i rossoblù e il calciatore poi ci sarebbe da trovare un accordo economico sullo stipendio. Difficile che il club felsineo possa avvicinarsi all’accordo che l’esterno ha in essere con la Juventus a partire dall’estate del 2025 quando era arrivato nello scambio con Alberto Costa.

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