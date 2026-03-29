Calciomercato Bologna, occhi su Joaquin Seys del Club Brugge per la fascia

I più attenti, anche nelle scorse sessioni, lo avranno notato: il calciomercato del Bologna, spesso, parte dai terzini. Anche il prossimo, quello estivo, sembra andare in quella direzione. Soprattutto a sinistra, con tutta probabilità, servirà un intervento sul mercato se la storia tra i Rossoblù e Lykogiannis giungerà al termine. Ecco perché nella lista di nomi presenti sul taccuino di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio se n’è aggiunto un altro, quello di Joaquin Seys.

Calciomercato Bologna, Seys nella lista degli “ossevati”

I presupposti per un calciomercato di “rivoluzione” in casa Bologna ci sono tutti. Tra i contratti in scadenza e alcune voci, sembra che ci sarà più di qualche elemento nuovo ai nastri di partenza della nuova stagione. Probabilmente sulle fasce, o in rosa in quel ruolo. A sinistra, sopratutto, la situazione attorno a Charalampos Lykogiannis è ancora tutta da definire, e il Bologna si sta guardando intorno.

L’ultimo nome in orbita Rossoblù, secondo il corrispondente di calciomercato.com Francesco Guerrieri, è quello di Joaquin Seys. Terzino sinistro – ma che può giocare anche a destra – classe 2005 in forza al Club Brugge, il belga rientra nella lista degli “osservati” da parte dei dirigenti del Bologna, che stanno iniziando a vagliare le varie opportunità in vista dell’estate.

In buona compagnia

Il nome di Joaquin Seys non è una vera e propria novità nel panorama italiano, e anche in quello europeo. La Roma, nella sessione invernale, ci aveva fatto un pensierino e non ha mollato definitivamente l’osso per l’estate, e anche il Milan, proprio come il Bologna, ha messo il nome del terzino belga tra quelli degli osservati con attenzione.

“E anche in quello europeo”, poco sopra, potrebbe riassumersi con il nome del campionato più attraente al mondo: la Premier League. Già, perché su Seys ha messo gli occhi anche il Crystal Palace, e con l’avanzare del tempo potrebbe non essere l’unico club interessato al classe 2005. Finora in stagione Seys ha messo insieme 45 presenze tra tutte le competizioni, soprattutto 13 tra qualificazioni e prima fase in Champions League, con 4 gol e 6 assist. Arriverà un altro acquisto dal Brugge in Serie A? La risposta l’avremo solo con il passare delle settimane.

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