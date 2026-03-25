Calciomercato Bologna – Lykogiannis, ancora un’estate in bilico

Il futuro di Charalampos Lykogiannis torna a essere un tema caldo in casa Bologna. Una situazione già vista e rivista negli ultimi anni: contratto in scadenza, valutazioni in corso e una decisione rimandata all’estate. Anche stavolta il copione sembra destinato a ripetersi, tra automatismi contrattuali e riflessioni personali. Resterà ancora oppure sarà arrivato il momento di cambiare strada?

Futuro: rinnovo legato alle presenze

C’è però un elemento chiaro che può indirizzare tutto: il numero di presenze da titolare. Se il laterale greco dovesse raggiungere quota venti, il rinnovo scatterebbe automaticamente grazie alla clausola già inserita nel contratto. Uno scenario semplice, diretto, senza bisogno di trattative.

Al momento, però, il traguardo non è ancora così vicino: le presenze da titolare sono dodici e ne mancano otto per arrivare alla soglia. Tante, ma non impossibili. Dipenderà dalle scelte tecniche e dalle necessità della squadra da qui a fine stagione.

Una carriera in rossoblù e il futuro da decidere

Arrivato nell’estate del 2022 su intuizione di Giovanni Sartori, che lo prese a parametro zero dal Cagliari retrocesso, Lykogiannis si è ritagliato nel tempo un ruolo importante. Sempre alternativa affidabile sulla fascia sinistra, ha saputo trovare spazio stagione dopo stagione.

Ha vissuto tutte le tappe recenti del Bologna: dal lavoro con Thiago Motta fino all’attuale gestione di Vincenzo Italiano, passando per le esperienze europee tra Champions ed Europa League, senza dimenticare il percorso in Coppa Italia e la finale di Supercoppa. Un cammino che lo ha reso parte di un gruppo entrato nella storia recente del club.

Prospettive tra Bologna e Gracia

L’estate si avvicina e, come sempre, porterà con sé decisioni importanti. A 32 anni, con i 33 alle porte, Lykogiannis è chiamato a scegliere il proprio futuro. Restare ancora in rossoblù o prendere in considerazione nuove opportunità?

Le richieste non mancano, soprattutto dalla Grecia, e l’idea di un ritorno in patria dopo tanti anni è concreta. Allo stesso tempo, il Bologna non ha mai nascosto di apprezzarlo e la clausola inserita nell’ultimo rinnovo lascia intendere una certa apertura alla permanenza.

Nel frattempo, il difensore continuerà a essere un’alternativa sulla sinistra, pronto a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Poi, a stagione conclusa, si tireranno le somme. Ancora insieme o addio dopo quattro anni? La risposta, ancora una volta, è rimandata all’estate.

Fonte: Stadio, Stefano Brunetti

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