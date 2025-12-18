Calciomercato Bologna – Idea Kempf del Como per la difesa

Ci si avvicna sempre di più alla fine di questo anno, e all’arrivo di gennaio. Il calcio non si ferma nemmeno per le feste, e il Bologna, in questo weekend, si giocherà un altro trofeo di questa stagione, la Supercoppa Italiana. Tra poco, però, sarà di nuovo tempo di calciomercato, e proprio il Bologna non vuole farsi trovare impreparato. Si, perché i Rossoblù sanno eccome dove intervenire: nel reparto arretrato. L’ultima idea che può essere interessante, per la difesa, è Marc-Oliver Kempf del Como.

Calciomercato Bologna, occhi su Kempf?

Siamo ancora alle idee, per l’appunto. Ma, per anticipare le concorrenti nel calciomercato, il Bologna deve averle chiare. E, per questo, non si smette di guardarsi intorno. La difesa ha bisogno di un’aggiunta, perché soprattutto tra i centrali, ora, i Rossoblù hanno la coperta non corta, di più. Per questo motivo l’ultimo nome uscito in quel ruolo è quello di Marc-Oliver Kempf.

Il difensore del Como sembra aver attirato su di se l’interesse della dirigenza Rossoblù, soprattutto per le buone prestazioni messe in campo in questa prima parte di stagione. Sappiamo, però, che andare a bussare alle porte del Como non sarà il passo più semplice, nel caso in cui davvero fosse Kempf il prescelto. Anche se, dopo l’affare Posch, i rapporti sono buoni tra felsinei e comaschi.

Identikit del buon difensore

No, il protagonista non è per forza il difensore classe 1995. È una prerogativa per intervenire nella sessione di calciomercato per il Bologna: esperienza e gamba. Esperienza anche del campionato italiano, non per forza sintomo di età. Gamba per una difesa, quella gestita da Vincenzo Italiano, che ha nel avanzamento con la palla e nel ripiegamento senza i suoi principi. Questo sarà, probabilmente, il prototipo di giocatore che i Rossoblù vorranno portare sotto le Due Torri a gennaio. E Marc-Oliver Kempf potrebbe rientrare in questa lista.

Fonte – Luca Cilli

