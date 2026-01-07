Calciomercato Bologna – Lazio in chiusura per Kenneth Taylor

Nuove notizie in arrivo per quanto riguarda il possibile addio di Fabbian al Bologna in questa sessione di calciomercato invernale. La Lazio di Sarri, che da tempo aveva corteggiato il centrocampista rossoblù facendo anche un’offerta, sembra aver virato su un altro profilo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e da altri esperti di calciomercato come Alfredo Pedullà e Fabrizio Romano, il club biancoceleste sarebbe ad un passo dall’accordo con l’Ajax per l’acquisto di Kenneth Taylor. Il centrocampista classe 2002 è stato scelto per sostituire Guendouzi in partenza verso il Fenerbahce e la cifra dell’accordo si aggira sui 15 milioni di euro + 2/3 di bonus.

Il giocatore olandese ha sempre giocato nell’Ajax con cui ha collezionato un totale di 313 presenze, 67 gol e 55 assist ed è per Sarri il profilo più adatto per ricoprire il ruolo del francese. Questo però potrebbe inevitabilmente cambiare le carte in tavola per il futuro di Fabbian.

Calciomercato Bologna: la Lazio potrebbe abbandonare la pista Fabbian

Il club capitolino non ha mai abbondonato le tracce del giocatore rossoblù. Fabbian infatti piace alla Lazio da tempo, ma in questo calciomercato si è mossa col tempismo giusto e, come detto in precedenza, aveva già impostato un’offerta per il giocatore.

Se inizialmente la Lazio aveva provato a proporre al Bologna la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani avevano accelerato mettendo sul tavolo un’offerta da 12/13 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.

Tuttavia, il Bologna ha rifiutato l’offerta chiedendo di alzare la cifra a circa 15 milioni + bonus. Fabbian non avrebbe sgradito la destinazione, in quanto avrebbe avuto l’opportunità di giocare di più, ma ora i piani della Lazio potrebbero essere cambiati.

