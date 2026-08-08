Calciomercato Bologna, idea Koopmeiners in prestito per sbloccare Lucumì

Il calciomercato è spesso mutevole e le trattative meno prevedibili sono sempre dietro l’angolo. Il Bologna lo sa bene, anche perché il colpo che ha portato Dovbyk sotto le Due Torri e Castro all’ombra del Colosseo, per cifre e modalità, era sicuramente qualcosa di inatteso. Come riportato nel numero odierno de il Resto del Carlino da Marcello Giordano, i felsinei ci vogliono riprovare, ma questa volta con la Vecchia Signora: nel mirino ci sarebbe il prestito di Koopmeiners.

Calciomercato Bologna, idea Koopmeiners in prestito

Nelle ultime ore un piano è stato elaborato dal Bologna per sbloccare il caso Lucumì. Il cafetero vuole la Juve, soltanto la Juve, e non è disposto ad accettare mete alternative. Lo ha pienamente dimostrato negli scorsi giorni, quando ha rifiutato diverse offerte allettanti anche in Champions League. I bianconeri, però, non sono ancora arrivati a pareggiare la richiesta di 25 milioni della dirigenza rossoblu. E così, forse, l’ex Atalanta potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale per raggiungere un accordo.

Formula e tempi

Di certo stiamo parlando di un trasferimento complicato, se non altro per il prezzo del cartellino e la pesantezza dell’ingaggio. L’olandese percepisce infatti 4.5 milioni di euro ogni anno, ben più di Dovbyk che comunque risultava oneroso per la dirigenza.

Insomma, già la possibilità che questo prestito si concretizzi non è altissima, in più la trattativa difficilmente potrebbe portare a un riscatto. Intanto, però, la Juventus potrebbe essere tentata dalla possibilità di alleggerire il prezzo del cartellino di Lucumì: mai dire mai…

Affari di famiglia

Il legame tra il Bologna e Teun Koopmeiners è tutt’altro che infondato. Anzitutto, Sartori era stato il primo a portare il ragazzo in Serie A quando ancora lavorava per la Dea. Poi, negli ultimi mesi i rossoblu avevano tentato di affondare il colpo sul fratello Peer, ancora nel campionato olandese. La sensazione è che questa trattativa sia molto complicata, ma non impossibile. Chissà se la volontà del giocatore potrebbe regalare ai felsinei una sorpresa e ai tifosi un acquisto di livello altissimo.

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