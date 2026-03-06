Bologna FC
Calciomercato Bologna, occasione Di Gregorio: i rossoblù valutano
I rossoblù non hanno nel taccuino tra le prime priorità l’acquisto di un portiere. L’ex Monza, in uscita dalla Juve, è un’occasione in caso di addio di Skorupski
Il Bologna ha una certezza in porta, si chiama Lukasz Skorupski. Il polacco però potrebbe anche salutare al termine della stagione dopo 8 anni lunghi anni sotto le Due Torri. Un’eventualità che la società vaglia attentamente e per questo valuta anche il calciomercato dei portieri
L’estremo difensore non è una priorità, ma la società è vigile. E un’occasione sul calciomercato per il Bologna potrebbe essere il portiere della Juventus, ed ex Monza, Michele Di Gregorio. Il portiere cresciuto in casa nerazzurra e ora titolare dei bianconeri è in uscita dopo che in questa annata non ha dato le risposte attese dalla Vecchia Signora.
Di Gregorio in uscita: la valutazione
Come detto, il Bologna non ha la necessità di intervenire sul ruolo del portiere ma il calciomercato si sa è fluido e se Skorupski dovesse salutare le alternative non mancano. Un’occasione è quella, come detto, di Di Gregorio pronto a salutare la Juve.
La Vecchia Signora ha deciso di fare piazza pulita dei portieri: il primo e il secondo cambieranno. Via Michele Di Gregorio e via anche Mattia Perin. L’ex Monza piace al Bologna anche per il prezzo a cui la Juventus potrebbe venderlo. La valutazione attuale si aggira poco meno di 15 milioni di euro, essendo arrivato nell’estate di un anno e mezzo fa in prestito con obbligo di riscatto fissato (e esercitato) a 18 milioni di euro.
Non c’è solo il Bologna
L’opportunità è ghiotta perché al di là delle critiche piovute addosso all’estremo difensore di scuola Inter, il suo rendimento resta buono. E infatti l’occasione non l’ha fiutata solamente il Bologna, ma anche altre squadre come Fiorentina e Atalanta che potrebbero dover cambiare il portiere nel prossimo calciomercato.
Tutte hanno sondato il terreno chiedendo prezzo e disponibilità al trasferimento, tutte tengono sotto controllo la situazione. Di certo c’è che l’ex Monza saluterà Torino dopo due anni dal suo arrivo.
Fonte: Corriere dello Sport
