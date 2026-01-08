Non è un bel periodo, ma questo ormai sembra assodato. La vittoria al Bologna manca da quasi un mese, e i progressi fatti nell’ultimo anno della gestione Italiano sembrano essere affogati insieme ai Rossoblù. Il tutto, per di più, alla vigilia di una partita spartiacque per l’accesso all’Europa, da giocare ormai centimetro su centimetro con il Como di Fabregas, avversario sabato di Ferguson e compagni. E se questo non bastasse, ecco che vi è anche il calciomercato ad attorniare il tutto, con il Bologna impegnato su più fronti e Lucumì sempre più al centro di insistenti voci che vorrebbero il suo addio.

I prossimi passi

In primis, però, bisogna pensare al campo, anche perchè il calcio giocato è l’unico che non aspetta. E, di certo, non ha aspettato il Bologna, ormai da un mese impegnato continuativamente ogni tre giorni giorni almeno. Un calendario fittissimo che caratterizzerà anche le prossime settimane della squadra di Italiano, che proprio per questo motivo già da oggi tornerà ad allenarsi a Casteldebole.

Innanzitutto, il primo ostacolo sarà lo spareggio europeo col Como. Poi il calendario aprirà ai Rossoblù un periodo cruciale, con 5 partite in 14 giorni per salvare in un colpo solo Europa League e speranze di rinascita in campionato. Le avversarie? Prima due sfide casalinghe contro Verona e Fiorentina (in cui potrebbe tornare a disposizione Skorupski), poi il Celtic in Europa, seguito a sua volta da Genoa e Maccabi Tel Aviv.

Calciomercato Bologna: Di Vaio rassicura sulla permanenza di Lucumì

Dopo il campo, parola al mercato, dove la domanda principale riguarda ancora una volta la posizione di John Lucumì. Il centrale colombiano, come noto, è richiestissimo ormai in ogni campionato, e l’assenza dell’ultima partita per molti ha significato un piccolo indizio. Pista che, però, ha raffreddato all’istante il ds Rossoblù Marco Di Vaio, puntualizzando che «È concentrato a rimanere qui, per terminare la stagione nel miglior modo possibile e aiutare la squadra. Poi vediamo l’anno prossimo durante il mercato cosa succederà. Ma in questo momento lui è concentrato sul Bologna e sul fare bene qua.»

