Calciomercato Bologna, rebus Rowe: a caccia dell’eventuale sostituto

Il calciomercato dei rossoblù vive ore di forte tensione. Tutti gli occhi sono puntati su Jonathan Rowe, l’esterno offensivo al centro di una fitta trama di mercato. Nonostante alla squadra servano ancora due titolari — un difensore centrale e un centrocampista —, la società sta valutando la cessione del suo giocatore più rappresentativo, pagato 19 milioni di euro la scorsa estate.

L’assalto dell’Atalanta per Rowe e le sirene estere

Come riportato nell’articolo di oggi dal giornalista Alessandro Mossini sul Corriere di Bologna, il viaggio a Bologna dei rappresentanti di Unique Sports Group ha impresso un’accelerata decisiva alle trattative. L’Atalanta ha messo sul piatto una quarantina di milioni (bonus compresi), cifra che ha fatto vacillare il club e convinto Jonathan Rowe, allettato dalla possibilità di giocare ancora nelle coppe europee grazie a un accordo contrattuale già intasato. Il Bologna ha inizialmente risposto con un no alla proposta di 40 milioni, ma un ulteriore rilancio bergamasco potrebbe cambiare gli equilibri.

La partita resta comunque aperta su più fronti: gli agenti del numero 11 sono arrivati in città con due offerte, di cui una proveniente da un club estero. Inoltre, sull’inglese ci sono gli occhi del Fenerbahçe e di diverse società di Premier League rimaste finora sotto traccia.

La decisione finale spetta a Saputo

L’area tecnica vorrebbe evitare la cessione per non indebolire ulteriormente la rosa, temendo anche la reazione della piazza, ma il comparto economico considera l’affare un’opportunità da sigillare. L’impressione è che la decisione finale spetterà a Joey Saputo, che dovrà valutare se privarsi di Rowe, autore di 8 gol nella passata stagione, dopo aver già ceduto Castro, Lucumí e perso Freuler.

La caccia al sostituto

Nel frattanto, la dirigenza si muove per identificare il potenziale erede. Il sondaggio per Noa Lang non ha dato esiti positivi, poiché il giocatore preferirebbe la Turchia. È stata inoltre presentata un’offerta per Ruben Vargas del Siviglia, rifiutata però dal club spagnolo che ha in mano un’offerta più alta dall’Olympiacos. Tra le opzioni sul tavolo restano anche il riposizionamento di Bernardeschi a sinistra e la pista Samuel Mbangula, che potrebbe lasciare il Werder Brema.

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