I presunti animi tesi e l’offerta rifiutata: Bologna, le notizie del 26 agosto

Manca sempre meno alla fine del calciomercato, mentre il campionato di Serie A è già iniziato. Insomma, per i tifosi sarebbe già un momento abbastanza stressante anche senza alcune voci che si stanno concretizzando nelle ultime ore. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, qui troverete tutte le notizie di oggi sul Bologna, dentro e fuori dal campo da calcio.

Calciomercato Bologna, Acerbi vuole i rossoblu

Il difensore ex Inter è disposto a ridurre le pretese d’ingaggio e la durata del contratto per unirsi ai rossoblu. Restano, però, altre piste nel taccuino di Sartori. Per gli ultimi aggiornamenti sul nuovo centrale felsineo, clicca qui.

Il tentativo per Vargas

Gli ultimi giorni di calciomercato del Bologna potrebbero non limitarsi al solo arrivo del difensore centrale mancino. Nelle ultime ore, infatti, i dirigenti felsinei hanno effettuato un tentativo in extremis per l’attaccante esterno del Siviglia classe 1998 Ruben Vargas. Il profilo fa pensare allo status rossoblu di Jonathan Rowe, anche se l’offerta per lo svizzero sarebbe stata rispedita al mittente.

Bologna, serve un centrocampista

Nonostante la trattativa per il centrale, che sta catalizzando il calciomercato rossoblu, il campo ci parla di un’altra esigenza impellente: il centrocampista centrale che tanto è mancato nella costruzione lunedì.

Uno spogliatoio ancora più unito

Negli ultimi giorni aveva fatto discutere la fascia al braccio di Orsolini. In molti temevano una spaccatura nello spogliatoio, ma gli animi sono più allineati che mai. Scopri la spiegazione cliccando qui.

Berna torna sulla fascia

Bernardeschi torna a vestire i panni dell’esterno d’attacco. Dopo gli esperimenti che abbiamo visto a Valles, scopri come si è evoluta la sua posizione nelle ultime settimane.

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