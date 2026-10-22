Calciomercato Bologna, rossoblù a caccia di un “nuovo Freuler” per gennaio

Un passo avanti e due indietro. Si può riassumere così l’ultimo anno del rapporto tra i rossoblù e Remo Freuler. Il Bologna e lo svizzero sono stati protagonisti di un lungo tira e molla conclusosi con l’addio del centrocampista, le cui caratteristiche oggi la società cerca sul calciomercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Claudio Beneforti su Stadio, la dirigenza felsinea dopo l’arrivo di Palladino ha cominciato a cercare un nuovo mediano da inserire nel reparto dove qualcuno saluterà. Con il tecnico campano, infatti, i sei centrocampisti in rosa sono un’enormità visto che giocherà da qui in poi solo con due uomini nel reparto. Eppure, nonostante l’ampia gamma di caratteristiche coperte dal reparto, nessuno convince fino in fondo.

Freuler e la scelta del Bologna e di Tedesco

Dopo nemmeno sei mesi dal suo addio, il Bologna sembra essersi amaramente pentito della scelta di lasciare andare Freuler e in vista del calciomercato di gennaio cerca un alter ego. Una decisione che lascia lascia l’amaro in bocca perché l’addio allo svizzero è stato deciso in condizioni ben diverse da questo e forse con un po’ troppa fretta.

Nonostante la disponibilità a discutere di un accordo a cifre e durata più basse delle richieste iniziali il Bologna aveva scelto di non proseguire il felice matrimonio con l’ex Atalanta.

Infatti, mister Tedesco aveva deciso di puntare sul 4-3-3 e su El Azzouzi come mediano. La richiesta, quindi, era stata quella di portare sotto le Due Torri una mezzala (Amondarain) e, dopo il fallimento del tentativo per De Roon, si è deciso di aggregare alla prima squadra il giovane Libra. L’esonero di Tedesco, l’arrivo di Palladino le difficoltà di Moro (il giocatore più vicino per caratteristiche a Freuler) hanno però modificato la realtà. E ora l’addio di Freuler sembra un errore.

Alla ricerca dell’alter ego

Il reparto boccheggia in termini di costruzione e distribuzione del gioco. Ferguson e Pobega, titolari ormai designati nella coppia di mediani, si impegnano abbastanza ma non rispondo all’identikit. Moro è in difficoltà tecnica e probabilmente fisica. El Azzozuzi non è affidabile, pur avendo fatto vedere qualcosa di buono. Amondarain e Libra faticano da mediani.

Insomma, nel calciomercato di gennaio giocoforza il Bologna dovrà fare i conti col passato e tornare sui suoi passi. Serve un alter ego di Freuler, escludendo che lo svizzero e il “suo” Olympiacos acconsentano a un clamoroso ritorno (comunque escluso da Sartori). Una scelta che farà storcere più di un anno, visto che il regista lo avevi in casa, ma inevitabile viste le richieste del tecnico.

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