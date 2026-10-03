Bologna, l’addio di Freuler pesa: come sta andando all’Olympiacos?

Remo Freuler ha lasciato un vuoto importante nella memoria dei tifosi del Bologna e una voragine nell’equilibrio della squadra. In attesa di capire chi e come dei centrocampisti della rosa attuale potrà “rimediare” a questa assenza ormai permanente, vediamo come va la nuova avventura dello svizzero.

Trasferitosi all’Olympiacos dopo tante, troppe settimane di attesa post Mondiale, il mediano ex vice capitano rossoblù sta pian piano prendendosi il posto in Grecia. La sua scelta non ha certamente lasciato una grande sensazione ai supporters rossoblù che, forse, ora si chiedono come mai l’addio all’Emilia per un’avventura così esotica, almeno dal punto di vista calcistico.

Come va Freuler all’Olympiacos?

Mentre vi scriviamo, Remo Freuler come al solito ha risposto alla chiamata della sua Nazional svizzera ed è dunque in ritiro con i compagni elevetici per il quadruplo impegno internazionale in corso. Tuttavia, finora la sua stagione non è ancora entrata nel vivo.

Remo ha collezionato 7 presenze totali con il suo nuovo club, ma solo in quattro occasioni è partito dall’inizio. La condizione la sta ritrovando cammin facendo e anche le prossime due gare (ne mancano altre due e probabilmente le giocherà entrambe, vista l’assenza di Xhaka, ndr) le giocherà dal primo minuto. In compenso ha servito anche due assist con la maglia dei greci.

Freuler di nuovo al Bologna? Non si torna indietro

Tempi, modi, silenzi e rinvii sulla possibilità di un prolungamento del contratto col Bologna da parte di Freuler hanno definito chiaramente la sua volontà. Il centrocampista classe 1992 cercava probabilmente l’ultimo importante contratto della carriera, se non dal punto di vista economico, almeno da quello delle ambizioni di successo. E, dopo tanta attesi si è “accontentato” di provare ad alzare qualche trofeo in Gracia.

Nelle ultime settimane, ci sono state delle voci su un suo possibile ritorno sotto le Due Torri. Tuttavia, è stato Giovanni Sartori a dire chiaramente che il club rossoblù non è interessato a tornare sui suoi passi. Fatti i dovuti tentativi, la società deve andare avanti per la sua strada e credere nei giocatori che ha a disposizione. O, al limite, puntare su qualche novità nel mercato di gennaio.

Il ritorno di Freuler a Bologna va dunque escluso. Anche perché questo avvio di stagione “zoppicante” dal punto di vista della continuità fa supporre che il giocatore non sai effettivamente più quello del passato. E d’altronde la seconda parte della scorsa annata, dopo il problema alla spalla, non fu all’altezza delle due annate precedenti con la maglia rossoblù. Anzi, lasciò parecchi dubbi.

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