Calciomercato Bologna – Santiago Castro sulla lista del Flamengo?

C’era un tempo – nemmeno lontano – in cui il percorso per i calciatori sudamericani era inciso nella pietra, ed era esclusivamente uno: la vetrina principale è l’Europa, e le sue squadre. Oggi, invece, qualcosa è cambiato: la ricchezza e la vetrina è rappresentata anche dalla patria, o dai campionati sudamericani. È il caso del Flamengo, che nell’ultimo anno ha fatto la “spesa” in Europa durante le sessioni di calciomercato, e non sembra volersi fermare: uno dei nomi sulla lunga lista è, anche, quello di Santiago Castro, il numero 9 del Bologna.

Calciomercato Bologna – Il Flamengo guarda a Castro?

È una domanda, perché la risposta è da snocciolare. In questo ultimo periodo, seppur luglio (o l’estate, se volete) sia abbastanza lontana, il calciomercato del Bologna, sia in entrata e sia in uscita, ha iniziato a suonare le proprie sirene. Tra rumors e supposizioni, date anche da cambiamenti che quasi sembrano annunciati. Il nome di Santiago Castro, però, non è mai stato fatto. Fino ad oggi.

Si, perché proprio il nome dell’attaccante argentino sembra essere in una corposa lista: quella dei dirigenti del Flamengo. E non sarebbe una situazione “nuova”: Diogo Dantas, giornalista di O Globo, riporta l’interesse dei brasiliani per Castro addirittura al calciomercato invernale. Proprio in quell’occasione, però, pare sia stato l’allora allenatore della squadra rossonera, Filipe Luis, a non prendere in considerazione l’idea di bussare alla porta del Bologna e dell’attaccante. Ora, però, c’è una nuova guida laggiù.

Tra nuovo allenatore e un costo alto (e giusto)

Dopo una stagione trionfante, la scorsa, in questo 2026 il Flamengo ha deciso di separarsi ugualmente da Filipe Luis, affidando in corsa l’incarico a Leonardo Jardim. E, proprio con un cambio allenatore, la questione mercato è tornata d’attualità. La famosa “lista” è tornata sul tavolo, e anche il nome di Santiago Castro: nome che, però, sembra nuovamente esser stato accantonato momentaneamente.

Le motivazioni sono due, secondo sempre Dantas: la prima è il costo del cartellino, che la dirigenza brasiliana è consapevole essere alto, mentre la seconda è sulla preferenza dell’allenatore, e cioè Kaio Jorge. Il vero obiettivo per un investimento corposo sembra essere proprio l’ex attaccante della Juventus, e nemmeno quello sembra semplice. Il Flamengo ha grande disponibilità economica e per club così cambiare idea è un attimo, ma a oggi il nome di Santiago Castro nel prossimo calciomercato del Bologna sembra destinato a non accendersi: d’altronde, proprio sull’argentino i Rossoblù puntano eccome per il futuro.

Fonte – Diogo Dantas, O Globo

