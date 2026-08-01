Calciomercato, l’ex Bologna Sohm giocherà al Venezia

Simon Sohm è stata poco più di una meteora al Bologna: arrivato nelle scorso calciomercato invernale, è tornato alla Fiorentina e presto si trasferirà ancora in Serie A al Venezia. Il giocatore svizzero andrà nella squadra veneta alle stesse condizioni del passaggio in rossoblù.

Il centrocampista classe 1999 non è stato riscattato dal club felsineo per 13 milioni di euro (cifra fissata all’atto del trasferimento). Ora, al rientro della squadra viola, il giocatore non rientra più nei piani della società fiorentina allenata oggi da mister Fabio Grosso e dunque continuerà la propria carriera ancora in Italia.

Futuro in Laguna

I deludenti sei mesi con la maglia rossoblù hanno abbassato ulteriormente il valore del giocatore. Sohm passerà in questa sessione di calciomercato estiva dalla Fiorentina al Venezia con la stessa formula in prestito con diritto di riscatto.

Venezia e Fiorentina, ora, hanno fissato il riscatto ben sotto la cifra pattuita a gennaio tra viola e rossoblù. L’ex giocatore del Parma infatti potrebbe essere ceduto potenzialmente per 10 circa 10 milioni di euro al termine dell’annata in corso.

Il club lagunare punta fortemente sul talento che il giocatore svizzero aveva mostrato in Emilia con la maglia dei crociati. Il Venezia in questo calciomercato, infatti, oltre a Sohm ha investito somme importanti sul centravanti dal Siviglia Akor Adams e Redouane Halhal, difensore del Mechelen.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook