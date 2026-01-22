Operazione fatta e conclusa. Giovanni Fabbian lascia il capoluogo emiliano per la Fiorentina e Simon Sohm completa il percorso inverso dalla Fiorentina al Bologna. Il centrocampista svizzero ha firmato il suo contratto coi rossoblù.

Sohm, arrivato al Parma nell’estate del 2025, sta chiudendo la sua esperienza con al Fiorentina senza troppi rimpianti. L’elvetico lascia al squadra viola con una formula simile, ma non del tutto uguale, a quella del passaggio di Fabbian alla società gigliata. Motivo per cui ci sarà poi da valutare la sua effettiva permanenza in maglia rossoblù. La società felsinea conserva un’opzione di riscatto, ma senza obbligo di acquisto del cartellino.

Il comunicato ufficiale del Bologna

«Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva».

Fonte: Bologna FC 1909

L’operazione Sohm-Fabbian

Sohm, 25 anni, fa ritorno in Emilia-Romagna vestendo la maglia del Bologna dopo aver trascorso già cinque stagioni con la maglia del Parma. In rossoblù, prenderà il posto lasciato vuoto in rosa dall’addio di Giovanni Fabbian.

Come lo stesso centrocampista di Camposampiero, il centrocampista svizzero può infatti ricoprire più di una posizione al centro del campo. In mediana, Sohm può giocare sia da mezzala, che da trequartista, finanche come mediano del duo di centrocampo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook