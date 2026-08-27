Calciomercato, l’ex Bologna Fabbian verso il Parma: oggi la possibile chiusura

Giovanni Fabbian è destinato a cambiare ancora squadra, l’ex centrocampista del Bologna sta per lasciare anche la Fiorentina in questo calciomercato, direzione Parma. Come noto, l’ex rossoblù non rientra nei piani della squadra viola di Fabio Grosso e il direttore sportivo Paratici stava lavorando a una soluzione.

Sondato dalla Lazio, dall’estero (in particolare la Liga) e anche dal Bologna per un clamoroso ritorno, in queste ultime ore di mercato sembra destinato a tornare in Emilia. Niente maglia rossoblù, piuttosto quella crociata della formazione parmense. Il trasferimento non sarà definitivo, anche perché negli ultimi sei mesi il centrocampista veneto non ha inciso in maglia viola pur contribuendo alla salvezza.

Le modalità del trasferimento

Il trasferimento di Giovanni Fabbian dalla Fiorentina al Parma dovrebbe chiudersi nella giornata di oggi con la formula del prestito con diritto riscatto. Il costo dell’intera operazione, qualora i ducali dovessero decidere di riscattare il giocatore si aggirerebbe intorno ai 12/13 milioni di euro al massimo.

Una cifra che, comunque, qualora il Bologna avesse voluto riportare a casa il giocatore di Camposampiero, con il solo diritto di riscatto sarebbe stata nelle corde del club. La decisione ultima però è stata quella di non affondare per l’ex rossoblù ma puntare sul settore giovanile e su Marco Libra, il giovane venezuelano che vestirà la maglia numero 18 e che tanto piace a tifosi e allenatore.

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