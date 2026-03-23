Cambiaghi in Nazionale, Orsolini a Casteldebole: le motivazioni di Gattuso

Cambia subito l’elenco dei convocati di Rino Gattuso. Dopo aver valutato le condizioni fisiche di Federico Chiesa, il CT insieme al suo staff hanno ritenuto l’attaccante del Liverpool non disponibile: al suo posto, è in arrivo a Coverciano Nicolò Cambiaghi.

Dopo aver preso parte alle gare di qualificazione al prossimo Mondiale contro Israele ed Estonia, l’attaccante del Bologna si unirà ai suoi compagni di Nazionale per preparare la sfida del 26 marzo con l’Irlanda del Nord. Grande assente nell’elenco di Gattuso in casa Bologna è Riccardo Orsolini. Il numero 7 rossoblù non sta attraversando il suo miglior momento, e anche per questo il CT ha deciso di chiamare l’ex-Empoli e Atalanta. Ma non solo.

Momento

Una delle motivazioni principali su questa scelta riguarda soprattutto il momento di forma dei due. Nicolò, nonostante non sia più il titolare indiscusso nella squadra di Vincenzo Italiano – complice l’exploit di Rowe – ha sempre mantenuto costante il livello delle sue prestazioni. La conferma è arrivata all’Olimpico contro la Roma, dove il suo gol del definitivo 3-4 ha permesso al Bologna di staccare il pass per i quarti di Europa League.

Discorso diverso per Orsolini. Il rigore sbagliato contro la Lazio nell’ultima uscita di campionato è solo l’ultima prova di un periodo particolarmente difficile per lui. L’ultima volta che ha trovato la via della rete è stata il 29 gennaio contro il Maccabi Tel-Aviv in Phase League; per quanto riguarda il campionato, invece, bisogna tornare indietro fino al 15 gennaio contro il Verona. Considerando l’importanza dei prossimi match della Nazionale, questa versione di Orsolini non avrebbe trovato spazio nella squadra di Gattuso.

Alternative

Vedendo la lista dei convocati, si può notare facilmente come il CT abbia favorito l’inserimento di più attaccanti centrali che esterni offensivi. Infatti, nell’elenco originale, oltre a Pio Esposito, Kean, Raspadori, Retegui e Scamacca, soltanto Politano e Chiesa potevano agire ai lati di un riferimento offensivo. Dopo il forfait dell’ex Juventus, l’urgenza riguardava soprattutto la fascia di sinistra. Ovvero quella preferita di Cambiaghi.

Cambiaghi, com’è andata l’ultima esperienza in Nazionale

L’ultima chiamata di Cambiaghi in Nazionale è stata per le due amichevoli contro Estonia e Israele dell’11 e 14 febbraio. Gattuso, tuttavia, non ha lasciato tanto spazio all’estro di Nicolò. Mentre contro l’Estonia è rimasto in panchina per tutti i 90′, contro l’Israele è subentrato a Retegui al 92′, quando il risultato era sul 2-0. Alla fine, la gara è terminata 3-0 grazie al sigillo al 93′ di Mancini.

Adesso, Cambiaghi ha un’altra opportunità per dimostrare di meritare un posto di rilevo nella Nazionale. Se l’atteggiamento sarà lo stesso dimostrato nelle ultime settimane a Casteldebole, non è escluso che possa lasciare il segno già contro l’Irlanda del Nord.

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