Castro, vai per il poker: il Toto cerca il quarto centro consecutivo

Santiago Castro è lo “stellone” del Bologna in questo momento. La squadra rossoblù è stata chiaramente trascinata dai gol del centravanti argentino. Il classe 2004 ha deciso la sfida di Brann, quella col Torino e aveva fatto la sua parte anche contro la Lazio.

Tra gare consecutive in gol. La prima volta da quando veste la maglia del Bologna, un’avventura cominciata nel marzo 2024 sotto la guida di Thiago Motta. Una prima volta da quando gioca sotto le Due Torri. Un sintomo di crescita, una reazione a un momento molto complicato a livello personale e di squadra.

La prima volta

Per Santiago Castro quella di questa stagione è la prima volta che segna in tre gare di fila. L’argentino non aveva mai avuto una tale continuità di rendimento con la maglia rossoblù. Una piccola striscia in gol senza precendenti.

Nel 2024, a inizio stagione, alla quarta, quinta, sesta giornata aveva segnato in tre turni di Serie A consecutivi. Ma non erano tre match di fila. Infatti, le tre gare di Serie A erano state intervallate dalla gara a secco con lo Shakhtar Donetsk. Ecco dunque che questo rendimento di Santi è una novità. Un vero e proprio inedito che fa bene sperare per il futuro.

Con l’Udinese per il poker

Domani, contro l’Udinese, Santiago Casto avrà l’opportunità di migliorare questo record personale ancora una volta, andando in rete per il quarto match consecutivo. Il centravanti argentino potrebbe segnare per il quarto match consecutivo.

Il contratto fino al 2030, la fiducia del club potrebbero averlo spinto a vivere questo momento più serenamente. Ma a prescindere la sensazione è che Santi abbia raggiunto la maturità per essere un leader tecnico.

