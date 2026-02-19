Chi tra Bernardeschi e Rowe? I dubbi della vigilia di Vincenzo Italiano

Stasera in Norvegia andrà in scena l’andata del play off di Europa League. Nel clima spartano della cittadina di Bergen, che si affaccia sul Mare del Nord, il Bologna tenterà di indirizzare gara e qualificazione per raggiungere gli ottavi di finale della competizione. Se c’è una certezza – oltre ad aver affrontato i norvegesi nella fase di League Phase – è che Italiano sta pensando di riaffidarsi al turnover, mantenendo però il 4-3-3 che ha dato una boccata d’ossigeno, in termini di prestazioni e risultati. Le incertezze riguardano quindi, i calciatori che partiranno dal primo minuto e il modulo preferibile da utilizzare.

Le probabili scelte di Italiano

Tornerà Heggem: sia titolare nel Bologna, che a casa, nella sua Norvegia. Ritroverà Lucumì e faranno coppia centrale nella delicata partita odierna. Dietro, mister Italiano rinnova la fiducia a Skorupski. Sulle fasce della retroguardia, a sinistra la scelta è obbligata, giocherà Miranda: il terzino spagnolo è diffidato e i cartellini si azzereranno solo dagli ottavi. Qualora Miranda fosse ammonito stasera, salterebbe la gara di ritorno. A destra Zortea dovrebbe ritrovare una maglia da titolare; a centrocampo la sensazione è che il mister rossoblù preferisca (in questo momento) una linea mezzana del campo composta da muscoli e centimetri: Ferguson, Freuler e Pobega gli indiziati della titolarità. A onor del vero, Odgaard e Sohm sono stati provati in coppia: c’è da aspettarsi un possibile utilizzo se le cose dovessero mettersi male.

Orsolini sembra in vantaggio per partire dall’inizio, rispetto al ballottaggio che si è scatenato sulla fascia sinistra. Cambiaghi, Rowe e Bernardeschi. L’inglese è decisamente, in questo momento, uno dei migliori giocatori rossoblù; su Bernardeschi, Italiano ripone molta fiducia anche per il carattere che il dieci ha dimostrato in questi mesi. Stessi dubbi che attanagliano le scelte, riguardano il settore avanzato del campo. Castro o Dallinga? L’argentino deve sbloccarsi in Europa, mentre l’olandese è abituato anche al clima che il Bologna conoscerà questa sera.

