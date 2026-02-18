Ultimo Stadio Europa League – Il Brann Stadion di Bergen

Domani alle 18:45 il Bologna affronterà la prima parte dei playoff di Europa League: l’avversario dei rossoblù è il Brann, squadra norvegese già sfidata nel corso della quarta giornata della Fase Campionato. L’andata andrà in scena domani al Brann Stadion di Bergen, protagonista di questa nuova puntata della rubrica Ultimo Stadio. Il ritorno, in programma giovedì 26 febbraio alle 21, si giocherà invece allo Stadio Renato Dall’Ara, casa dei rossoblù.

Il Bologna in Norvegia: la storia del Brann Stadion di Bergen, teatro della gara d’andata dei playoff di Europa League

Dopo lo 0-0 del 6 novembre scorso, il Bologna si ritrova a sfidare nuovamente i norvegesi del Brann. I rossoblù, infatti, hanno chiuso la League Phase al decimo posto della classifica con un bilancio di 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta: gli uomini di Vincenzo Italiano hanno mancato di un soffio l’accesso diretto alla seconda fase della competizione, qualificandosi comunque ai playoff. Ventiquattresima posizione (l’ultima disponibile per l’accesso ai playoff) e 9 punti, invece, per la compagine norvegese, che giocherà il match d’andata in casa propria.

La gara di domani sera avrà inizio alle 18:45 e andrà appunto in scena sul terreno gioco del Brann Stadion di Bergen, città di circa 270mila abitanti situata sulla costa sud-ovest della Norvegia e incastonata tra il mare e le montagne. Ed è proprio ai piedi di una di queste montagne, il monte Ulriken, che sorge l’impianto cittadino.

La storia ha inizio nel 1917, quando un membro del comitato sportivo norvegese di nome Christen K. Gran (nonché fondatore, nel 1908, dello S.K. Brann) decise di costruire uno stadio nel quartiere Årstad. Lui stesso si impegnò a raccogliere i fondi per la costruzione, arrivando alla cifra necessaria grazie alla finale di Coppa di Norvegia giocata dal Brann contro il Sarpsborg. I lavori cominciarono due anni dopo, nel 1919. L’inaugurazione avvenne a maggio dello stesso anno con un match tra la squadra di casa e la Nazionale norvegese.

Nel corso degli anni lo stadio fu ristrutturato più volte. Negli anni Trenta i lavori interessarono la parte centrale, negli anni Sessanta la parte ovest e nel 1997 la parte est. Nel 1999, 2006 e 2007 vennero infine sistemate le tre tribune e a oggi l’impianto può ospitare 17.840 spettatori. Di questi, 800 costituiscono il settore ospiti. Il Brann Stadion, ormai completamente di proprietà della società calcistica biancorossa, è il terzo impianto per capacità della Norvegia. Il 1° ottobre 1961, in occasione della semifinale di coppa nazionale tra il Brann e il Fredrikstad, si registrò il record di spettatori: 24.800.

(Fonte: Bolognafc.it, Wikipedia)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook