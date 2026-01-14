Come gioca il Verona di Paolo Zanetti?

Meno di 24 ore e il Bologna tornerà in campo al Bentegodi di Verona contro l’Hellas. La squadra gialloblù anche quest’anno è un lotta per la salvezza ed è tutt’altro che favorita vista la scarsa qualità della rosa.

Una scarsa qualità generalizzata dell’organico a cui i gialloblù hanno cercato di ovviare con l’acquisto di giocatori fisici e con grande gamba. In particolare, a fare la differenza in positivo finora, sono stati gli arrivi di Belghali sull’esterno destro, Bella-Kotchap in difesa e Gift-Orban in attacco. Ad alzare la qualità dell’organico e della manovra veronese, in avanti i gialloblù hanno portato dal Brasile il talento di Giovane, già nel mirino di diverse big del nostro campionato.

Il Verona, Zanetti e un modo di giocare consolidato

L’Hellas Verona sotto la guida di Paolo Zanetti ha puntato su un modo di giocare molto remissivo e reattivo. La squadra gialloblù gioca con il 3-5-2, che il più delle volte sembra un 5-3-2. Zanetti ha impostato la formazione organizzando principalmente la fase di non possesso, con un baricentro basso.

L’idea è quella di ridurre le difficoltà della rosa, che ha una scarsa qualità tecnica per giocare negli spazi stretti. La squadra veronese cerca di sfruttare il contropiede e gli spazi larghi lasciati dagli avversari.

La spina dorsale della squadra

Il Bologna dovrà fare attenzione soprattutto allo sviluppo rapido è verticale della manovra gialloblù. Il Verona di Zanetti infatti crea densità con il baricentro basso per poi ripartire e sfruttare infatti gli spazi lasciati dagli avversari.

Bernede, a centrocampo, è l’uomo che ha la qualità per giocare in verticale per attaccanti ed esterni. Il centrocampista, arrivato lo scorso gennaio 2025, ha visione e tecnica per servire negli spazi sia Giovane che Orban. Il primo ha qualità per superare gli avversari nell’uno contro uno, mentre il centravanti ha buone abilità di finalizzazione. In alternativa, il Verona sviluppa l’azione sulle fasce, soprattutto sulla destra dove Belghali si sta rivelando uno dei migliori con gamba e qualità nel cross dal fondo.

