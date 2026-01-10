Como-Bologna: Lucumí in cerca di riscatto

Uno dei buoni propositi del 2026 era non rivedere più lucumate, ma il giocatore colombiano ha reso questo desiderio impossibile già dalla prima gara dell’anno nuovo.

Quest’oggi a Como dunque, Bologna è alla ricerca disperata del vero Lucumí. Quello che il 9 novembre scorso azzerò Højlund e segnò pure un gol di testa ai campioni d’Italia in carica. Momenti che sembrano ormai un lontanissimo ricordo e non solo per il difensore nato a Cali.

Dopo la panca contro la Dea, oggi Lucumi cerca la titolarità

Certo, Lucumi ha giocato tanto, anche a causa degli infortuni di Casale e Vitik, e la stanchezza si è vista – in via definitiva – a San Siro. Un primo tempo a dir poco agghiacciante, tanto che Vincenzo Italiano lo ha sostituito finiti i primi 45 minuti.

Dopo la panchina contro l’Atalanta (un po’ rigenerativa e un po’ punitiva) oggi il tecnico rossoblù punterà ancora sul colombiano per guidare la difesa in una gara cruciale per tutta la squadra. Se Lucumi è in cerca di riscatto, oggi è la partita perfetta per trovarlo.

La difesa deve ritrovare il suo muro Lucumí

Il reparto difensivo ha bisogno che il colombiano torni al massimo della lucidità, come del resto ne ha bisogno anche Heggem. La coppia Colombia-Norvegia era stata perfetta fino a novembre, quando poco alla volta, l’equilibrio ha iniziato a rompersi.

Tra campionato, Europa, Coppa Italia e Supercoppa gli impegni sono stati tanti, senza contare le gare che Lucumi ha disputato con la sua Colombia, ma questa non può essere una scusa.

Il Manchester City ha fatto un sondaggio per il colombiano

Sullo sfondo intanto, tornano a suonare le sirene di calciomercato. Il colombiano non ha ancora rinnovato il contratto, ma il Ds Marco di Vaio ha garantito che a gennaio il difensore non si muoverà dalle Due Torri.

Il Manchester City di Pep Guardiola però, al momento in emergenza infortuni, ha messo il colombiano nel radar facendo un primo sondaggio. Oggi però il futuro può aspettare, Lucumí deve dare il massimo al Sinigaglia.

Fonte: Stefano Brunetti – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook