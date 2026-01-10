Bologna, a Como è l’occasione per riemergere

Proprio lì dove Manzoni scrisse “Quel ramo de lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi”, oggi Vincenzo Italiano cercherà di voltare pagina, andando alla ricerca del suo Bologna perduto. La gara contro il Como (fischio d’inizio alle 15) è difatti l’occasione per rialzare la testa prima di sprofondare nelle torbide acque del lago.

Como-Bologna: i rossoblù non vincono da 6 gare

Il Bologna infatti, si trova al momento con l’acqua alla gola: sei partite senza vittorie (non succedeva dalla stagione 2022/23) di cui due pareggi e 4 sconfitte con le ultime due di fila contro Inter e Atalanta. Un 2026 che è iniziato in maniera angosciante e a cui i rossoblù devono rispondere con grinta.

Contro i lariani sarà uno scontro diretto contro una delle squadre più in forma della Serie A. Fabregas è al momento sesto in classifica a 7 punti di distanza dal Bologna. Una distanza che il Bologna deve accorciare se non vuol dire addio al biglietto per le competizioni europee.

Italiano vuole delle risposte

Oggi Italiano si attende delle risposte da tutta la squadra, come del resto la attendono anche i più di 1000 tifosi rossoblù presenti al Sinigaglia per supportare la squadra.

“Servono uomini veri per rialzare la testa” aveva detto capitan Ferguson dopo la sconfitta contro la Dea, ed oggi è il momento giusto per trasformare questo proposito in realtà.

Per Como-Bologna partenza ritardata a causa del freddo

Il Bologna deve ricordarsi dello spirito che aveva nella prima parte della stagione, del resto, il Como lo ha già battuto al Dall’Ara grazie alla rete di Orsolini.

Ma come se non bastasse, ai rossoblù non sono mancati dei piccoli problemi. Proprio nella giornata di ieri, i felsinei hanno dovuto svolgere l’allenamento di rifinitura in ritardo, in quanto hanno dovuto aspettare che uno dei terreni di Casteldebole si scongelasse.

I rossoblù hanno insistito per non preparare sul sintetico una gara così cruciale e così facendo, l’allenamento è iniziato alle 14 e il Bologna ha preso il treno per Como solo alle 17:30. Nessun problema per il riardo, ma oggi ad arrivare puntuale dovrà essere la reazione della squadra di Italiano.

Fonte: Gianmarco Marchini

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook