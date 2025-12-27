Italiano ed il dubbio Freuler, in campo già dal primo contro il Sassuolo?

Dopo l’esperienza in Supercoppa torna a calcare i palcoscenici della Serie A il Bologna, che domani alle 18 ospiterà al Dall’Ara il Sassuolo. Uno scontro che, per quanto potrebbe sembrare assurdo, avrà anche un sapore di Europa dal momento che i neroverdi, a quota 21 punti, con una vittoria potrebbero arrivare ad una sola lunghezza dai Rossoblù. Bologna che, dal canto suo, potrebbe recuperare Remo Freuler, anche se la decisione arriverà solamente dopo la rifinitura di oggi pre-Sassuolo.

Tema centrocampo: tra il dubbio Freuler e le certezza Pobega-Moro

Il rientro dello svizzero, ufficialmente in gruppo da ieri, è sicuramente un tema, ancor di più se si parla di formazione. Da quando è a Bologna, infatti, nessun mister ha mai fatto a meno di schierarlo, Italiano compreso. Una figura centrale, sia per il gioco che per la leadership, che guida la fase di non possesso dei Rossoblù e diventa fondamentale quando c’è bisogno di consolidarlo, quel possesso.

Doti da veterano, quale lui è, insomma. Ciò che non convince ancora, però, è la tenuta. Dopo un stop di quasi due mesi, infatti, non è facile ritornare al top della condizione in soli tre giorni. Oltre a questo, poi, sono da tenere in considerazione anche le condizioni della spalla, e la fiducia con cui Remo si porrà di fronte a contrasti, colpi di testa, e situazioni in cui il contatto con la spalla sarà necessario.

Più che in preallarme, quindi, scaldano i motori gli altri componenti del centrocampo Rossoblù. Nonostante la mancanza dello svizzero, infatti, in questi mesi il centrocampo di Italiano ha sempre lavorato alla perfezione, con Moro e Pobega che hanno avuto una crescita esponenziale. Crescita di cui, logicamente, Italiano non potrà fare a meno, a partire probabilmente già da domani, con quindi un’alta possibilità di riposo per Freuler.

Bologna-Sassuolo: ecco i ballottaggi

E se a centrocampo il dubbio Freuler sembra essere sciolto, Italiano in altri reparti sembra intenzionato a cambiare in vista di Bologna-Sassuolo. In particolare in difesa, dove Zortea insidia Holm per la corsia di destra, con Lykogiannis che dovrebbe dare il cambio a Miranda sulla fascia opposta. Al centro, confermatissimo Lucumì, mentre al suo fianco dovrebbe esserci Vitik, anche se la concorrenza di De Silvestri c’è.

Ballottaggi che, come da tradizione, si ripetono anche in avanti. L’unico sicuro del posto, complice l’infortunio di Bernardeschi, è Orsolini, che si piazzerà sulla sua corsia di destra. Dal lato opposto Cambiaghi parte al momento favorito su Rowe, con Fabbian che potrebbe far rifiatare Odgaard tra le linee. Davanti dovrebbe esserci Dallinga, favorito su Castro, con Immobile che cercherà spazio nel secondo tempo.

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

