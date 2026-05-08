Parole forti di De Silvestri, mentre sul mercato spunta un attaccante: Bologna, le notizie dell’8 maggio

Il Bologna entra nelle settimane conclusive della stagione tra mercato, futuro della squadra e una Primavera in estrema crescita. Dalle parole di De Silvestri alle ultime notizie sul calcio rossoblù, fino agli obiettivi estivi: ecco il punto completo della giornata in casa Bologna.

Lollo De Silvestri si racconta al podcast di Macron

Giornata ricca di emozioni in casa Bologna: Lorenzo De Silvestri ha parlato nel podcast Campus Talks raccontando carriera, difficoltà e il legame speciale con Sinisa Mihajlovic. Il capitano rossoblù ha spiegato anche l’origine del soprannome di “Sindaco di Bologna”, nato dal suo rapporto con città e tifosi. Spazio infine a un messaggio importante sulla gestione delle pressioni e dei social nel calcio moderno.

Qui le dichiarazioni integrali di Lollo De Silvestri

Notizie anche sul fronte calcio mercato: il Bologna punta un nuovo profilo

Il Bologna continua a muoversi sul mercato e valuta il profilo di Bamba Dieng per rinforzare l’attacco. L’attaccante del Lorient ha segnato 14 gol stagionali e piace per duttilità e margini di crescita. Sartori e Di Vaio lo seguono da vicino, ma la concorrenza non manca: anche Lazio e Torino sarebbero interessate al classe 2000 senegalese.

Qui un approfondimento sul nuovo profilo seguito

El Azzouzi torna a Bologna: nuova sfida dopo gli infortuni

Finisce in anticipo l’esperienza francese di Oussama El Azzouzi, rientrato a Bologna per iniziare un nuovo percorso di recupero all’Isokinetic. Il centrocampista marocchino è stato ancora frenato dai problemi fisici dopo il grave infortunio al ginocchio della scorsa estate. Nonostante tutto, il club rossoblù continua a credere nelle sue qualità in vista della prossima stagione.

Qui la situazione di El Azzouzi

Primavera Bologna, playoff sempre più vicini

La Primavera di Morrone continua a stupire grazie a una vera cooperativa del gol: sono già 15 i giocatori rossoblù andati a segno in campionato. Il simbolo della stagione rimane Lo Monaco, protagonista con 8 reti e 6 assist. Intanto il Bologna vede i playoff sempre più vicini e sogna anche il quarto posto per avere il vantaggio del fattore campo.

Qui i dettagli sulla situazione della Primavera rossoblù

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