Genoa-Bologna e i precedenti a Marassi: c’è da invertire la tendenza

L’Europa League, e la sfida contro il Celtic, sono alle spalle, almeno fino a domenica sera. Si, perché prima, alle ore 15, i riflettori saranno puntato in quel di Marassi, quando andrà in scena Genoa-Bologna, sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. Proprio in terra ligure, negli ultimi campionati, gli emiliani hanno avuto poca fortuna per quanto riguarda i risultati raccolti contro il Grifone, e la squadra di Vincenzo Italiano non potrebbe scegliere momento migliore di questo per invertire la tendenza.

Genoa-Bologna, l’ultima gioia a Marassi nel 2022

Facile, in questo excursus nel passato (non troppo lontano), partire dalla scorsa stagione: Genoa-Bologna 2-2. La squadra di Vincenzo Italiano mette la testa avanti con un doppio vantaggio, sprecato tutto nell’ultimi quarto d’ora finale. Peggio, ma non per l’umore generale visto il risultato ormai già raggiunto, la stagione precedente: ultima giornata, Genoa-Bologna 2-0. L’ultima di Thiago Motta sulla panchina Rossoblù, terminata con una sconfitta.

L’ultima vittoria in quel di Marassi è targata 2022, anche qui nell’ultima giornata di campionato, e porta la firma del condottiero in panchina, Sinisa Mihajlovic. Uno 0-1 – ancora all’ultima giornata di campionato – firmato da Musa Barrow. Insomma, negli ultimi campionati, o perlomeno in quelli post-pandemia, Marassi e il Genoa sembrano un vero e proprio tabù per il Bologna. Già, perché nemmeno nel 2021 c’è stata gioia per i felsinei: altro 2-0 per il Grifone, altra sconfitta Rossoblù.

Nel segno di Orsolini

O, sarebbe meglio dire, nel “segnare” di Orsolini. Già, perché il numero 7 Rossoblù (che oggi, 24 gennaio, compie gli anni) è il mattatore assoluto delle ultime sfide, almeno per quanto riguarda il Bologna. A segno sia nell’ultima sfida in questo campionato, vinta con un suo rigore a tempo scaduto, ma anche nelle due sfide della scorsa stagione: a Marassi, con il gol che ha aperto le danze, e all’ultima giornata (ancora una volta nella storia di queste due squadre), nella sconfitta per 1-3. Il Bologna, nella situazione delle ultime settimane (solo una vittoria in campionato, a Verona, dal 22 novembre), è alla ricerca di 3 punti fondamentali: chissà se grazie al proprio trascinatore, in cerca anche lui di gioie, può sfatare il tabù Genoa.

