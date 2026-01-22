Il gesto incredibile dei tifosi del Celtic a Bologna

Certe volte, il calcio si ricorda di essere un veicolo importante di conoscenza e valori. O meglio, forse siamo noi che ce tendiamo a dimenticarlo, perché lo sport è davvero di tutti, anche se potrebbe sembrare una frase fatta. Per fortuna, però, ci sono delle persone che, a volte, con dei gesti anche semplici, ma di sicuro non scontati, mostrano la retta via a tutti. Nessuno, prima dei tifosi del Celtic, aveva mai onorato i partigiani caduti per creare l’Italia di oggi, il mondo del futuro. O almeno nessuno in maniera organizzata. E nessuno glielo aveva chiesto, l’occasione non era importante. Semplicemente questi ragazzi ci hanno ricordato che il calcio fa viaggiare. Si muove la passione, e assieme a lei un popolo, pieno di valori e che spesso sfrutta l’occasione per visitare un posto nuovo, lasciando qualcosa di sé.

Il fenomeno dei tifosi europei, dal Borussia al Celtic

In Europa, questo fenomeno è ancora più presente, si amplifica di più. Al Dall’Ara sono arrivati tifosi di tutti i tipi: dal muro giallo che ha devastato i bagni del Dall’Ara fino agli allegri, tranquilli ma passionali fan del Friburgo. Poi, oggi, quelli del Celtic si sono superati per genuinità e semplicità. D’altronde, il modo in cui le tifoserie si muovono nelle città “avversarie” dice tanto di chi sono. E ci ricorda che, nel nostro piccolo, possiamo scegliere da che lato della storia stare. Come i partigiani, come chi li omaggia e ci ricorda che qualcuno ha avuto il coraggio di lottare per un cambiamento. Grazie, amici scozzesi, grazie per questo gesto che forse farà emozionare qualcuno, forse farà riflettere. Ma la cosa migliore, in fondo, è che non lo avete fatto con questo intento.

