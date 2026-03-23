Skorupski si è infortunato ancora una volta e, per la seconda porzione di stagione, sarà Federico Ravaglia a vestire i panni del portiere rossoblu titolare. Dietro di lui ci sono soltanto i giovani di prospettiva, Pessina e Franceschelli, ragione per cui, indubbiamente, avere un ricambio in più potrebbe far bene. Alcuni tifosi, dunque, e non dovrebbe sorprendere, hanno richiesto a gran voce un intervento societario sul mercato, magari per dar un po’ di respiro anche a Ravaglia. D’altronde, gli stop capitano, e potrebbe essere necessario un uomo in più per far rifiatare Fede.

Ciò che in molti dimenticano, però, è che un portiere il Bologna lo ha già comprato. Proveniente dall’Universidad Catolica, il franco-cileno Thomas Gillier si è accasato momentaneamente in Canada, a Montreal. In MLS, dal momento che il calendario è sfasato, ha già preso parte a due stagioni di campionato, concludendo la 2025 da titolare e confermandosi nell’annata corrente. Nonostante i parecchi gol subiti, causati anche dalle difficoltà della squadra, la saracinesca di Las Condes sta mettendo in mostra doti importanti. Come sta andando il suo 2026?

Un muro giovane

Da quando ha lasciato Bologna per un prestito in Canada, il classe 2004 ha vissuto una crescita importante. Esposto a un campionato sicuramente più impegnativo rispetto a quello cileno, Thomas ha giocato 14 gare ufficiali divise in due stagioni e, ad oggi, è il titolare designato del Montreal.

E’ pur vero che, nelle prime cinque dell’anno corrente, l’altra società di Saputo ha avuto la seconda peggior tenuta a Est, ma dobbiamo tenere conto di diversi fattori. In primo luogo, la difesa non la fa il portiere. Fronteggiare una media di sette tiri in porta a gara è sicuramente impegnativo, subire qualche gol è certo. Poi, questa statistica è frutto di un calcio più spregiudicato e meno atletico di quello italiano. Insomma, analizzato opportunamente questo dato è meno grave di quanto sembra.

Gillier e la fiducia

Già amatissimo dai tifosi canadesi, che lo acclamano anche sui social, Gillier ha già effettuato 21 parate in stagione. Nessun errore grave è stato commesso, mentre la sua qualità con i piedi è ormai acclamata. Dote che al Bologna servirebbe, perché il ruolo del portiere moderno obbliga ad avere determinate capacità. In più, è già diventato un pilastro della squadra, affidabile e concreto, impavido e deciso. Altro fattore fondamentale, se bisogna adattarsi a uno spogliatoio come quello rossoblu.

La parata clamorosa

Nelle ultime ore sta facendo il giro dei social una sua grandiosa parata di riflesso su un missile di Evander, centrocampista del Cincinnati. Che questo possa essere il suo biglietto da visita a Bologna? Ci vorrà ancora qualche mese prima di rivederlo sotto le Due Torri, dove arriverà sicuramente più fresco e più esperto rispetto all’anno scorso. Forse, però, questa volta l’epilogo sarà diverso; forse Thomas è pronto per una chance nel grande tempio del calcio europeo. Per avere risposte in questo senso, dovremo solo stare a vedere, ma intanto segnatevi questo nome. Da sottovalutato quale è, potrebbe diventare l’asso nella manica dei rossoblu.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook