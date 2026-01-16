Il Bologna è tornato, Italiano: «Sempre alla ricerca dell’eccellenza»

Guess who’s back, il Bologna è tornato. Prima con l’atteggiamento, ora anche con i risultati: la banda di Italiano trona a vincere 54 giorni dopo l’ultima volta e lo fa riportando al gol tre dei suoi uomini più importanti. «Un tassello alla volta stiamo tornando quelli di un mese fa» commenta Italiano al termine di Hellas Verona-Bologna.

Le parole di Vincenzo Italiano dopo Hellas Verona-Bologna

Niente festa sotto la curva ospiti, popolata da appena un centinaio di anime rossoblù, ma sicuramente gioia sotto le Due Torri, seppur con qualche brivido. Italiano lo sa: «Bisogna sempre cercare l’eccellenza. Per noi vuol dire andare sempre al massimo, rischiando anche qualcosa. Del resto, anche il pilota di Formula Uno se vuole vincere deve tirare al massimo anche in curva». Una macchina, quella del Bologna, che ha tenuto bene la curva in fase offensiva, mentre dietro ha rischiato di perdere il posteriore: «Oggi ci siamo sbloccati davanti e i tre gol mostrano la nostra crescita. Non sono solo belli, ma sono anche frutto di una squadra che ha mosso sempre bene la palla, facendo quello che da sempre è nelle nostre corde» dice. E alla domanda su qualche fosse il gol più bello… «Quello di Odgaard: bravo Miranda ad avviare l’azione e bravo Dominguez a fare movimento e contromovimento servendo un pallone perfetto per Jens. Quella è la sua mattonella, lui ci ha abituati a segnare gol così». A proposito di Dominguez: «Una delle sue partite migliori da quando è qui».

Anche Orsolini ci aveva abituato bene, poi sembrava essere entrato in un turbine di prestazioni opache. Ieri no e la gioia non si è contenuta: «È corso verso di me ad abbracciarmi perché io e lui abbiamo un rapporto così, le cose che dobbiamo dirci ce le dichiamo senza problemi».

Come detto, la macchina del Bologna ha tenuto bene le curve, ma non in difesa: «Non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo concesso i due gol. Troppa leggerezza, troppa disattenzione. Ma in quelle due azioni l’errore è stato non ostacolare l’avvio dell’azione. In quei frangenti devi avere ferocia: la stessa che che era mancata a Como nell’azione del gol di Baturina».

Il momento di “crisi” è finito e Italiano guarda avanti: «Il periodo di flessione capita a tutti, ma rispetto a un anno fa in campionato abbiamo solo tre punti in meno. Mercato? Abbiamo trovato un centrale e ci sono ancora quindici giorni».

(Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino)

