Calciomercato Bologna – Eivind Helland in rosa dopo il 22 gennaio (Il Resto del Carlino)

Manca solo l’ufficialità ma ormai Eivind Helland è del Bologna: il difensore centrale norvegese è il primo colpo messo a segno da Sartori e compagni nel corso di questa sessione di calciomercato invernale. Il classe 2005 arriva dal Brann per 7 milioni di euro più bonus e ieri è stato avvistato all’Isokinetic per le visite mediche di rito. Ciononostante, non lo vedremo all’opera con la sua nuova squadra prima del 22 gennaio.

Eivind Helland, ecco perché il Bologna sta aspettando a tesserare il suo nuovo acquisto di calciomercato

Il club felsineo, in effetti, sta aspettando a tesserare il suo nuovo acquisto per il pacchetto arretrato per via di una squalifica che il ragazzo deve scontare in Europa League. Quella stessa Europa League, tra l’altro, in cui Bologna e Brann si sono affrontati lo scorso 6 novembre, durante il quarto turno di questa prima fase del torneo. Il match del Dall’Ara era terminato a porte inviolate.

Nell’ultima partita contro il Fenerbahce, Helland ha rimediato un cartellino rosso che lo costringerà a saltare la prossima giornata (in programma proprio giovedì 22 gennaio). Se il Bologna lo tesserasse prima di quella data, il nuovo giocatore non comparirebbe nella lista Uefa di nessuna delle due squadre, con il club emiliano che potrebbe aggiornare tale lista solo i primi di febbraio. Ciò significa che il norvegese potrebbe scendere in campo soltanto nella seconda fase di EL, ovvero i play-off.

Per tale motivo, la dirigenza rossoblù ha scelto di aspettare ancora qualche giorno prima di mettere all’opera il suo nuovo “tuttofare” della difesa (il secondo norvegese ad approdare al Bologna di Vincenzo Italiano dopo Torbjørn Heggem). Helland è giovane, possiede fisicità e duttilità, ha già esperienza in contesti internazionali e potrebbe essere un ottimo arrivo per la retroguardia felsinea. Nel frattempo, infatti, la squadra ha “perso” per alcune settimane l’infortunato Lucumí, mentre Nicolò Casale sembra vicino alla partenza.

Con ogni probabilità, dunque, Helland sarà a disposizione di mister Italiano per il match di Serie A del 25 gennaio, con il Bologna atteso a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi.

