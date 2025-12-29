Il Dato della Settimana – Duelli di Pobega

Una partita all’ultimo duello. Bologna-Sassuolo era l’ultima occasione per chiudere il 2025 con un segnale forte, e nessuna delle due ha voluto cedere un centimetro. Ogni contrasto poteva indirizzare il risultato, che infatti si è congelato su un equilibrio totale. Un equilibrio che si è visto soprattutto in mezzo al campo, dove le due squadre si sono annullate. Tra i rossoblù, però, a emergere è Tommaso Pobega: con 10 duelli vinti, è suo Il Dato della Settimana.

Dato della Settimana: 10 duelli vinti di Pobega

I duelli in mezzo al campo spesso si rivelano decisivi per l’economia del gioco, soprattutto quando si confrontano due reparti solidi come quelli di Bologna e Sassuolo. Tommaso Pobega è stato schierato accanto a Moro, con l’italiano dotato di maggior libertà d’inserimento. Tuttavia, i suoi 10 duelli vinti su 18 totali dimostrano la sua importanza anche in fase difensiva: spesso costretto a rientrare, è stato decisivo nel contenere gli inserimenti di Thorsvedt e Volpato sulla sua corsia.

Nessun compagno di squadra ha raggiunto i suoi numeri: Moro e Fabbian – i due compagni di reparto – hanno chiuso rispettivamente con 3 e 2 duelli vinti. Estendendo il confronto agli altri reparti, quello che si avvicina di più all’ex Milan è Rowe (9). Fuori condizione, invece, Vitik e Lucumí: entrambi i centrali hanno registrato solo 3 duelli vinti. Nelle file neroverdi, spiccano i 7 duelli vinti di Ismael Kone e Fali Candé. I tre punti non sono arrivati, ma l’apporto di Pobega resta un segnale confortante per Italiano.

Uomo contro uomo

La fase difensiva del Bologna poggia sui duelli: pressione aggressiva a tutto campo e marcature immediate uomo contro uomo. In questo contesto diventa fondamentale imporsi nei contrasti, e Italiano si è affidato alla fisicità e alla freschezza di Pobega e Moro, soprattutto per reggere l’impatto con lo strapotere atletico del centrocampo del Sassuolo.

Sostituire due colonne come Freuler e Ferguson – con lo scozzese ancora lontano dalla miglior condizione – non era semplice, ma i due hanno saputo farsi valere. E anche se Pobega non ha trovato la via del gol, a Italiano interessa altro: i suoi 10 duelli vinti confermano le caratteristiche che lo rendono prezioso, più incline a dominare fisicamente la zona che a segnare con continuità, pur avendo un fiuto per gli inserimenti che potrebbe far crescere rapidamente il suo bottino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook