Il ranking Uefa

La pausa natalizia e, da qui a poco, l’anno che cambierà di un numero, quello successivo (2026) stoppano momentaneamente le competizioni europee. Ed il risultato del ranking Uefa è clamoroso. Sono due le sorprese più intriganti: la Germania esce dalla top 2, quella fascia che assicura il posto extra in Champions League della prossima stagione, per intenderci. La Polonia apre la classifica in prima posizione, tallonata dall’Inghilterra seconda. L’Italia è stata scavalcata da Cipro in quarta posizione: segue la Spagna, sesta. In seguito, rispettivamente: Francia, Portogallo, Grecia e Danimarca. Detto questo, la Polonia non scenderà in campo a gennaio, quando si giocheranno le ultime partite della fase a gironi di Champions League ed Europa League. Ergo, non potrà aumentare il divario e verrà molto probabilmente scavalcata.

Nazioni senza club e ranking quinquennale

Chi non proseguirà la campagna europea 2025-2026 con nessun club che ne rappresenti la nazionalità, saranno: Slovacchia, Irlanda, Islanda, Malta e Gibilterra. Molti cambiamenti anche per quanto concerne il ranking quinquennale: La Polonia sorpassa la Grecia, salendo così all’11esima posizione in graduatoria, a meno di due punti di distanza dalla top ten. Cipro sopravanza la Svizzera al quindicesimo posto. Ucraina sopra alla Serbia (24esima), mentre Slovenia e Slovacchia hanno superato l’Azerbaijan (28esimo). La Finlandia (35esima) in un colpo solo scavalca sia il Kosovo che il Kazakistan. L’ultimo cambiamento riguarda la Macedonia del Nord che supera la Lituania, ora 45 esima.

Bologna

Chi invece potrà dare una grossa mano a mantenere la seconda posizione nel ranking Uefa per coefficiente di club è il Bologna. La squadra di Italiano affronterà il Celtic in casa, ed il Maccabi Tel Aviv su campo neutro in trasferta. Partite alla portata dei rossoblù che punteranno ad ottenere il bottino pieno nelle ultime due sfide della League Phase di Europa League. Prima di tutto per provare ad accedere direttamente alla fase ad eliminazione diretta, senza passare dagli spareggi che porterebbero via energie fondamentali. In seconda battuta per innalzare il vessillo italiano sul continente europeo e provare ad intaccare (magari) lo strapotere inglese che comanda la classifica.

