In sottofondo una musichetta torna a riecheggiare

Un’orchestra d’archi, coadiuvata da altri strumenti a fiato. Un suono coinvolgente, che nasce senza pretese, poi accelera di ritmo, intensità e velocità, qualche palpitazione dà il via ai primi presagi di agitazione, che muore con un urlo, sonoro ed unico, che rimbomba nelle vie di tutta la città. È una melodia inconfondibile, che riporta alla luce campioni di ogni epoca, che accende i tifosi e, ancor di più, i calciatori in campo. È l’inno della Champions League, la competizione più bella al mondo e, dopo appena qualche mese di pausa, sembra essere tornata a riecheggiare in sottofondo anche a Bologna.

Champions League: la corsa del Bologna è appena iniziata

E dire che l’annata non era iniziata nel migliore dei modi. Riavvolgendo il nastro, i ricordi si fermano senza dubbio sull’errore di Lucumì all’Olimpico e sulla prestazione incolore contro il Milan. Nel mezzo, due successi sofferti, in casa, contro Como e Genoa, che non hanno però impedito la terza sconfitta stagionale a Birmingham.

Poi, però, come per magia qualcosa cambia. I risultati continuano a faticare ad arrivare, è vero, ma il Bologna inizia ad essere più vivo, inizia ad assomigliare sempre di più a quella magica squadra della scorsa stagione. Una crescita graduale, che esplode tutta d’un tratto, ancora una volta al Dall’Ara, con un sonoro 4-0 contro un Pisa vittima sacrificale e crocevia per la risalita Rossoblù. Alla vittoria con i nerazzurri, infatti, fanno seguito i successi contro Cagliari, FCSB, Parma, Napoli ed Udinese, interrotti solo dai tre pareggi contro Torino, Fiorentina e Brann.

La strada è ancora lunga

Un filotto di risultati utili consecutivi che, dopo ieri, ha raggiunto quota undici. Undici partite in cui i Rossoblù hanno dominato in lungo e in largo, contro tutto e tutti. Undici risultati che hanno portato oggi la truppa di mister Italiano lì in alto, tra le grandi, senza alcun timore reverenziale, e pronta a lottare fino all’ultima curva per centrare, ad un solo anno di distanza, una seconda storica qualificazione alla “competizione più bella del mondo”.

