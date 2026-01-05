Inter-Bologna termina 3-1: ora tutti devono dare di più (Il Resto del Carlino)

Il Bologna di Vincenzo Italiano inizia il 2026 con una sconfitta: ieri sera la squadra rossoblù ha ceduto 3-1 a San Siro contro l’Inter, in gol con Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Si tratta della terza sconfitta nelle ultime cinque giornate di Serie A per i felsinei, che nell’ultimo mese hanno avuto un visibile calo di rendimento.

Inter-Bologna 3-1, Italiano: «Abbiamo fatto troppo poco sotto tutti i punti di vista»

In effetti il Bologna non vince in campionato dal 22 novembre, dal 3-0 rifilato all’Udinese allo Stadio Friuli. Da allora sono arrivati tre ko (contro Cremonese e Juventus al Dall’Ara e ora contro l’Inter in trasferta) e i due pareggi con Lazio e Sassuolo. Due soli punti in un mese non sono sufficienti per una squadra che fino a poco tempo fa lottava ai piani altissimi della classifica, sognando in grande.

In un mese la squadra sembra aver perso quella mentalità vincente che ha incantato tutta Italia e non solo. Basti pensare alla grande vittoria in rimonta conquistata contro il Celta Vigo in Europa League appena l’11 dicembre, quando la doppietta di Federico Bernardeschi ribaltò l’iniziale vantaggio degli spagnoli. «Forse dopo quella partita ci siamo sentiti un po’ bellini, un po’ al di sopra della nostra dimensione. Adesso non possiamo più sperperare quello che di buono è stato fatto. Bisogna che tutti diano qualcosa in più perché così non va» è l’analisi che Vincenzo Italiano ha dato dopo la partita di ieri sera.

«Sembra che si siamo dimenticati della squadra che eravamo»

Il gol della bandiera di Santi Castro, salito a quota 5 reti in campionato, non è bastato. A San Siro l’Inter di Cristian Chivu si è aggiudicata il match grazie ad alcuni dei suoi pezzi forti, confermandosi in vetta alla graduatoria e scacciando allo stesso tempo la recente delusione della Supercoppa (dalla quale è stata eliminata proprio per mano del Bologna).

«Oggi abbiamo fatto troppo poco sotto tutti i punti di vista: non abbiamo vinto un duello, eravamo sempre in ritardo ed è la prima partita in cui praticamente non siamo mai saliti. In 23 giorni non può essersi smarrito tutto. Sono sicuro che ci sarà una reazione. Non possiamo esserci scordati della squadra forte, bella e vincente che eravamo a Vigo» ha concluso il tecnico rossoblù.

