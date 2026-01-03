Le notti di Santiago: alla ricerca del gol perduto

Da quando è arrivato a Bologna di gol importanti ne ha fatto diversi Santiago Castro ma ora il conto non si aggiorna da qualche tempo. In campionato la rete dell’argentino manca praticamente da due mesi e Italiano ha bisogno del suo graffio per provare l’impresa a San Siro contro l’Inter.

Tornare a segnare

A San Siro l’argentino segnò il 15 gennaio scorso in un 2-2 contro l’Inter dove Santi mise in rete il vantaggio rossoblù. Di gol importanti come detto ne ha fatti diversi e anche contro squadre di un certo peso: dagli stessi nerazzurri passando per Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina e Juventus.

Ora però la rete in campionato manca dal 2 novembre, quando ne fecce due al Parma. Lo stesso Parma contro cui ha segnato anche in Coppa Italia il 4 dicembre. I rossoblù non possono però permettersi un solo gol al mese dalla propria punta titolare e ora Santi deve tornare a ruggire su uno dei campi più importanti d’Europa.

Il duello con Lautaro

Domani in campo ci sarà anche la sfida con il connazionale Lautaro Martinez, con cui Santiago ha anche condiviso una convocazione in nazionale. La stessa in cui il nove del Bologna rimediò nella scorsa seconda metà della scorsa stagione un infortunio al piede che gli fece perdere diverse gare e sopratutto ritmo nel suo miglior momento stagionale.

Il “Toro” e il “Torito” così vengono chiamata in patria, dove Castro è stato definito l’erede del capitano interista. Uno classe ’97 l’altro 2004 con davanti una strada lunghissima per ricalcare le orme del fuoriclasse. Non a caso in casa Bologna ci sarebbero puntati gli occhi degli scout di Atletico, Chelsea e Nottingham. Il Bologna però non vuole assolutamente privarsi di Santiago Castro, ha bisogno ora dei suoi gol e prova a blindarlo con un rinnovo fino al 2030.

Ad oggi Santiago ha sempre giocato da prima punta ma con l’arrivo, anche se lento, di Ciro Immobile l’idea di vederlo da seconda punta con l’ex Lazio è sempre più concreta. Italiano li ha già provati e chissà che non possa rifarlo nei venti finali della sfida di domani sera.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

