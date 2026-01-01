Italiano vs Chivu, Atto III: a San Siro per rompere gli equilibri

Italiano vs Chivu: buona la terza. Per la prima volta, Vincenzo Italiano e Cristian Chivu si scontreranno in campionato alla guida delle rispettive squadre. L’assaggio pregustato in Supercoppa Italiana è solo l’inizio di una nuova rivalità: chi avrà la meglio tra Bologna e Inter?

Italiano vs Chivu: un bilancio perfetto

I due allenatori si scontreranno domenica alle 20:45 per la terza volta in carriera. La prima risale al 22 febbraio 2025, quando Cristian Chivu sedeva ancora sulla panchina del Parma. Una vera batosta quella presa dal Bologna al Tardini: 2-0 grazie alle reti di Bonny e Sohm. Il secondo e ultimo incontro, invece, è proprio quello di Supercoppa, in cui Bonny ha restituito il favore. Il risultato finale di 4-3 ha regalato la finale al Bologna, poi persa per 2-0 contro il Napoli. Uno a uno, palla al centro.

Inter vs Bologna: un trend in evoluzione

Ma se questo è il bilancio degli incontri tra i due allenatori, vediamo ora quello di Italiano contro i nerazzurri. Le ultime tre uscite sembrano sorridere al Bologna: 2 vittorie e un pareggio, risultati ottenuti tutti nell’anno solare 2025. Il primo a San Siro, dove le reti di Holm e Castro hanno pareggiato i conti con quelle di Lautaro e Dumfries, mentre il secondo equivale alla vittoria al 94′ minuto grazie all’iconica rovesciata di Riccardo Orsolini. Eppure, prima di approdare al Bologna, Italiano aveva già incrociato l’Inter in ben 9 occasioni, tutte alla guida della panchina della Fiorentina: 6 sconfitte, 2 pareggi e una vittoria il bilancio con i colori viola. Al contrario di Italiano, Cristian Chivu ha affrontato il Bologna soltanto nelle due occasioni descritte in precedenza. Curioso notare come abbia affrontato un numero maggiore di volte la Primavera rossoblù, raggiungendo peraltro un bilancio glorioso: 4 vittorie, di cui una schiacciante per 7-0, un pareggio e una sola sconfitta nel 2022.

Con un bilancio tra i due allenatori in perfetta parità e un risultato in Supercoppa ancora caldo, a San Siro non ci sarà spazio per passi falsi. L’Inter andrà a caccia della vittoria per inanellare 5 vittorie consecutive e rimanere in testa alla classifica, mentre il Bologna si giocherà il tutto e per tutto per non abbandonare il vagone delle grandi guidato da Chivu.

