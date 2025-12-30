Seguici su

Bologna FC

Inter-Bologna, dove vedere in TV la sfida della 18ª giornata

A San Siro i rossoblù sfidano l’Inter in un match ad alta intensità, trasmesso in esclusiva su DAZN

1 ora fa

L'undici di partenza in Bologna-Sassuolo 1-1 (© Bologna FC 1909)
Il 2026 del Bologna si apre con una delle trasferte più affascinanti e impegnative della stagione. La squadra di Vincenzo Italiano farà visita all’Inter nella gara valida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45. Un appuntamento che arriva in un momento chiave del percorso rossoblù, sempre più stabilmente proiettato verso la parte alta della classifica.

Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che detiene i diritti dell’incontro. Gli abbonati potranno seguire il match:

  • tramite l’app DAZN su smart TV compatibili
  • in streaming su PC, smartphone e tablet
  • oppure attraverso console e dispositivi abilitati

La piattaforma offrirà come sempre un ricco prepartita, con analisi e approfondimenti dedicati anche al percorso del Bologna.

Un Bologna ambizioso alla prova di San Siro

Per i rossoblù si tratta di un test di grande valore, non solo per la caratura dell’avversario ma anche per misurare la continuità di un progetto tecnico che continua a crescere. Il Bologna arriva a San Siro con identità, coraggio e una classifica che alimenta ambizioni europee sempre più concrete.

La sfida contro l’Inter rappresenta dunque un passaggio significativo: un’occasione per confermare la maturità della squadra e per dare un segnale forte al campionato.

