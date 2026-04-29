La società ha già scelto: il futuro è di Italiano

Il Bologna, impersonificato dai suoi dirigenti, farà di tutto per trattenere Vincenzo Italiano. La società rossoblù vuole continuare con il tecnico che tanto ha dato alla squadra in termini di qualità e resa calcistica. L’incontro di fine stagione confermato dallo stesso allenatore, nella conferenza stampa post sconfitta contro la Roma, sarà preceduto da un altro incontro secondo Matteo Dalla Vite e la Gazzetta dello Sport.

Lo stesso giornalista rivela un retroscena: nella passata stagione Italiano parlò con la società prima della finale di Coppa Italia, per capire gli sviluppi futuri a prescindere dalla partecipazione o meno, alle coppe europee.

Il punto focale: il mercato

Le rassicurazioni presentate dalla società al tecnico furono determinanti al prosieguo dell’avventura sulla panchina del Bologna. Tra pochi giorni e settimane la partita interna al club si intensificherà: l’allenatore chiede di poter lottare per l’Europa, quindi per il sesto o settimo posto. Anche la società punta allo stesso obiettivo.

I rinforzi non dovranno essere soltanto numerici, considerando che il Bologna potrebbe giocare molte partite in meno senza le coppe europee, ma specialmente qualitativi, che garantiscano una continuità tecnica e magari un rinforzo tattico che trasformi la fisionomia della squadra.

Italiano corteggiato?

Lo sforzo del giovedì, accusato in questa stagione, presumibilmente non si ripeterà nella prossima. Le linee guida della società, esplicate dall’amministratore delegato Fenucci, premono sul mantenimento dello status quo: Italiano in panchina nel 2026/2027 e la squadra galvanizzata da una profonda ristrutturazione.

Se alla corte dell’allenatore dovessero presentarsi squadre di alta fascia, la decisione spetterebbe al tecnico. Se i migliori calciatori finissero sotto la lente d’ingrandimento di grandi club, il Bologna come ha sempre fatto – lato cessioni – non farebbe sconti a nessuno. Con la promessa di sostituire adeguatamente i giocatori. Italiano e la piazza lo hanno fatto capire a chiare lettere, e a suon di fischi.

La prossima stagione è già sotto attenta programmazione: ritrovare equilibrio, armonia e risultati è il primo passo per costruire il futuro che nel recente passato ha colpito il cuore e la mente di tutti.

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