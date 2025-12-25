Lezioni di Italiano – Vae Victis (una storia di Successo)

Per quale dannato motivo bisogna ripercorrere, con la memoria, quello che è successo 72 ore fa allo stadio dell’Università Re Sa’ud, ultimo atto della Super Coppa italiana? Perchè non è vero che di una finale si ricordano solo i vincitori. Si ricordano tutti coloro che hanno fatto un cammino fantastico per arrivare fin a quel momento. E di quel cammino, a Bologna, ricorderemo ogni singolo istante, soprattutto l’altra finale, quella di Roma, quella del 14 maggio. Una città che si è mossa, un ricordo lontano oltre 50 anni, un’emozione che negli ultimi 25 anni non mai avuto eguali. E per avere vinto quella sera, noi eravamo a Riad, per la prima volta nella nostra storia, a giocarci un’altra finale, fra top club italiani. Vae Victis, guai ai vinti.

Una storia di Successo non si costruisce in un giorno, mese, anno

Di questa storia, degli ultimi 36 mesi, noi abbiamo una serie di foto, che certificano una serie di successi, in Campionato, in Champions League, in Europa League e in Coppa Italia. Li ripercorriamo non necessariamente in ordine di importanza:

Bologna-Dortmund: 2 – 1

Guirassy 15′ (r)

Dallinga 71′

Iling-Junior 72′

Quella sera, al Dall’Ara, abbiamo visto tutti la prima vittoria in Champions League. Non solo l’abbiamo vista, ma va anche rimarcato contro chi abbiamo vinto: i vice campioni d’Europa, non una squadra qualunque.

Bologna-Lazio: 5 – 0

16` Odgaard,

48` Orsolini,

49` Ndoye,

74` Castro,

84` Fabbian

Forse la vittoria più bella e divertente vista al Dall’Ara, negli ultimi 20 anni. Un qualcosa di incredibile vista sul prato del nostro Stadio, un gol più bello dell’altro, con la perla dell’ultimo, quello di Fabbian, gol che per costruzione rimarrà negli annali di come si costruisce una rete.

Bologna – Salisburgo: 4-1

Una grande vittoria in Europa, una prova di forza, nonostante qualche rischio, l’inizio della risalita in Europa League. Una vittoria rotonda che crea autostima e giuste aspettative, anche fuori dai confini nazionali.

La vittoria più importante di quest’anno e degli ultimi anni, la Coppa Italia che si alza al cielo. Una vittoria che rende unico quest’anno, ma che non è esaustiva nel raccontare la crescita di una squadra che negli ultimi 36 mesi ha percorso un cammino di miglioramento unico. E allora Vae Victis (guai ai vinti): Vi abbiamo appena raccontato una storia bellissima di successo.

