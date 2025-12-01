LIVE Bologna-Cremonese – Scivolone rossoblù, grigiorossi vittoriosi 1-3

Il Bologna scende in capo per il posticipo della 13esima giornata di serie A: in terra emiliana arriva la Cremonese, alla ricerca di punti importanti. Prima della partita è stato srotolato uno striscione di 70 metri sotto alla Torre di Maratona con i nomi di donne vittime di violenza di genere nel 2025, sostenuto dalla Bulgarelli con lo striscione “Non una di meno“, ed è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli. Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca live.

Secondo tempo

96′ – Triplice fischio, la Cremonese s’impone al Dall’Ara per 1-3. Per il Bologna si tratta della prima sconfitta interna della stagione.

96′ – Pobega ci prova da fuori, Audero blocca in due tempi, ultima occasione della gara.

92′ – Ultimi assalti del Bologna, la Cremonese si difende arroccandosi in area.

90′ – 6′ minuti di recupero.

88′ – Triangolazione perfetta dei rossoblù, Dallinga mette al centro ma una deviazione della difesa lombarda costringe Audero all’intervento d’istinto alzando un braccio.

85′ – Folino rileva Pezzella tra le fila dei grigiorossi.

83′ – Subito propositivo Bernardeschi, pallone teso in area per Castro che colpisce ma sbatte sulla difesa avversaria.

81′ – Ancora Pobega di testa su servizio di Miranda, ancora alto di poco.

78′ – Ultime due mosse tattiche per Italiano: dentro Bernardeschi e Holm per Orsolini e Zortea.

76′ – Clamoroso errore di Terracciano sotto porta! Pallone vagante sugli sviluppi di un corner, a porta sguarnita spara alto.

75′ – E’ il momento di Dallinga che rileva Odgaard, Bologna a due punte. Per la Cremonese entra Zerbin per Bondo e Sanabria per Bonazzoli.

73′ – Insistono in avanti i padroni di casa. Angolo di Miranda e incornata a più teste (e spalle) che colpisce la traversa. Il risultato non cambia.

66′ – Primo cambio per la Cremonese, dentro Grassi e fuori Payero.

65′ – Altro brivido! Angolo di Miranda per la testa di Pobega che colpisce a tagliare l’area, Odgaard non arriva sul secondo palo.

62′ – Reazione d’orgoglio del Bologna: Miranda recupera sulla trequarti crossa a centro area per Orsolini ma il tocco di testa siu alza un filo di troppo.

58′ – Ammonito Terracciano, falloso su Cambiaghi.

57′ – Doppia chance di poker per la Cremonese. Prima Ravaglia devia sopra la traversa un’incornata a centro area poi smanaccia un pallone girato al volo in porta da Payero su corner che colpisce il palo.

50′ – 1-3 Cremonese. Vardy approfitta di una leggerezza difensiva di Heggem grazie alla palla messa in mezzo da Barbieri.

49′ – Che ventata di fresco da parte di Cambiaghi! Le sgroppate sulla fascia fanno benissimo al gioco rossoblù.

46′ – Fuori Dominguez per Cambiaghi e Casale per Heggem. Si ricomincia!

La cronaca di Bologna-Cremonese: primo tempo 1-2

45+2′ – Fischio di metà partita. Il Bologna c’è.

45+1′ – GOOOOL ORSOOOOOOO! AUDERO CAPISCE MA NON CI ARRIVA, RASOIATA DEL FIGLIO DI BOLOGNA! 1-2.

45+1′ – RIGORE BOLOGNA! Tocco di mano di Bianchetti in area, batte Orso!

45′ – Non finiscono i rischi per il Bologna. Bondo si avvicina alla rete, palla messa in angolo. Bologna in difficoltà.

42′ – Pobega prova un tiro potente dalla distanza, ma il pallone è controllato da Audero e finisce fuori.

36′ – Raddoppia la Cremonese! Vardy tutto solo servito da Bonazzoli spedisce la sfera sotto alla Bulgarelli, 0-2 ospite.

32′ – Rete Cremonese. Payero inganna la difesa rossoblù, Miranda in ritardo e non arriva sul rilancio di Bianchetti. Payero deve solo appoggiare alle spalle di Ravaglia. 0-1.

30′ – Miranda serve Orso che non ne approfitta, ma Feliciani dice che è fuorigioco: nulla di fatto.

28′ – Minuti caotici, tanti errori da un lato e dall’altro.

25′ – Giallo per Pezzella, irregolare su Orsolini.

24′ – Altra occasione per Vardy: para Ravaglia, poi Lucumi spazza via. Altro brivido che viene però spazzato via dal fuorigioco ospite.

21′ – Angolo del Bologna, ma l’incornata di Castro è salvata da Pezzella sulla linea.

18′ – Buona iniziativa del Bologna: tacco di Odgaard, la palla finisce tra i piedi di Orsolini che calcia fuori.

17′ – Corner per la Cremonese. Sul rimpallo blocca Ravaglia.

15′ – Meno preciso rispetto all’avvio il Bologna, che subisce la Cremonese in ripartenza. Nervoso Italiano.

13′ – CHE RISCHIO, BOLOGNA! Lancio di Barbieri oer Vrdy in profondità, Casale sbaglia i tempi d’intervento e Ravaglia esce male, si salva il Bologna in extremis con l’intervento di Zortea, che allontana in angolo.

11′ – Altro brivido del Bfc, con Castro che non arriva sulla sfera per un soffio.

9′ – Provaci ancora Benja! Sibila il pallone scagliato dall’argentino, Audero si supera con una bella parata.

3′ – Parte subito forte il Bologna! Cross di Dominguez, la palla di Orso si stampa sul palo, il rimpallo di Dominguez va sull’esterno della rete

0′ – Si comincia!

Il tabellino

Marcatori: Payero (32′), Vardy (36′, 50′), rig.Orsolini (46′)

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea (dal 78′ Holm), Casale (dal 46′ Heggem), Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (dal 78′ Bernardeschi), Odgaard (dal 75′ Dallinga), Dominguez (dal 46′ Cambiaghi); Castro. All. Italiano. A disp: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Lykogiannis, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Rowe.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terraciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Pajero (dal 66′ Grassi); Vandeputte, Bondo (dal 75′ Zerbin), Pezzella (dall’85’ Folino); Bonazzoli (dal 75′ Sanabria), Vardy. All. Nicola. A disp: Silvestri, Nava, Ceccherini, Lordkipanidze, Valoti, Floriani Mussolini, Sarmiento, Vazquez, Johnsen, Moumbagna.

Ammoniti: Pezzella (CR), Terracciano (CR)

Espulsi: -.

